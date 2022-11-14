Пермяки стали чаще покупать машины компании Илона Маска

Среди всех моделей электромобилей пермяки предпочитают Tesla Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Пермском крае выросли продажи электромобилей с пробегом. Самой продаваемой моделью электрокаров на региональном рынке по итогам третьего квартала 2022 года стала Tesla Model 3 от компании американского миллиардера Илона Маска. Такими данными с URA.RU поделились аналитики сервиса «Авито Авто».

«Как выяснили эксперты, в июле—сентябре электромобили с пробегом в регионе покупали на 12% чаще, чем в аналогичный период прошлого года. На долю электрокаров пришлось 0,2% от общего числа проданных автомобилей с пробегом в крае. Средняя стоимость электромобиля с пробегом в регионе в III квартале составила 2 900 000 рублей», — сообщили аналитики.

В целом по России продажи электромобилей с пробегом в третьем квартале 2022 года выросли на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и на 61% по сравнению со вторым кварталом 2022 года. Средняя цена электрокара с пробегом в РФ в июле—сентябре составила 2,3 миллиона рублей. Чаще всего россияне покупают машины марки Nissan Leaf.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки стали чаще покупать подержанные иномарки. Их продажи в третьем квартале 2022 года выросли на 41%.