В Пермском крае снизились цены на бензин

Росстат: в Пермском крае снизились цены на бензин

15 сентября 2022 в 03:22 Размер текста - 17 +

Анализ проводился на АЗС, расположенных в 282 обследуемых городах РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU За период с 6 по 12 сентября рост цен на автомобильный бензин был отмечен в 16 субъектах Российской Федерации, а в Пермском крае зафиксировали снижение стоимости топлива. Такие данные опубликовал Росстат. «Более всего бензин подорожал в Республике Тыва, Кировской области и Ханты-Мансийском автономном округе — на 0,3%. Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в Пермском крае — на 0,1%», — написано на сайте ведомства. Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае за месяц резко выросла стоимость билетов на самолеты и поезда. Вместе с билетами в июле также подорожала стоимость услуг зарубежного туризма.

За период с 6 по 12 сентября рост цен на автомобильный бензин был отмечен в 16 субъектах Российской Федерации, а в Пермском крае зафиксировали снижение стоимости топлива. Такие данные опубликовал Росстат. «Более всего бензин подорожал в Республике Тыва, Кировской области и Ханты-Мансийском автономном округе — на 0,3%. Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в Пермском крае — на 0,1%», — написано на сайте ведомства. Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае за месяц резко выросла стоимость билетов на самолеты и поезда. Вместе с билетами в июле также подорожала стоимость услуг зарубежного туризма.