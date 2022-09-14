14 сентября 2022

В Пермском крае снизились цены на бензин

Росстат: в Пермском крае снизились цены на бензин
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Анализ проводился на АЗС, расположенных в 282 обследуемых городах РФ Фото:

За период с 6 по 12 сентября рост цен на автомобильный бензин был отмечен в 16 субъектах Российской Федерации, а в Пермском крае зафиксировали снижение стоимости топлива. Такие данные опубликовал Росстат.

«Более всего бензин подорожал в Республике Тыва, Кировской области и Ханты-Мансийском автономном округе — на 0,3%. Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в Пермском крае — на 0,1%», — написано на сайте ведомства.

Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае за месяц резко выросла стоимость билетов на самолеты и поезда. Вместе с билетами в июле также подорожала стоимость услуг зарубежного туризма.

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За период с 6 по 12 сентября рост цен на автомобильный бензин был отмечен в 16 субъектах Российской Федерации, а в Пермском крае зафиксировали снижение стоимости топлива. Такие данные опубликовал Росстат. «Более всего бензин подорожал в Республике Тыва, Кировской области и Ханты-Мансийском автономном округе — на 0,3%. Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в Пермском крае — на 0,1%», — написано на сайте ведомства. Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае за месяц резко выросла стоимость билетов на самолеты и поезда. Вместе с билетами в июле также подорожала стоимость услуг зарубежного туризма.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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