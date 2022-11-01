Пермяки стали чаще покупать подержанные иномарки

Рынок подержанных иномарок в Пермском крае вырос за квартал на 41%

Средняя стоимость поддержанной иномарки в Пермском крае — 610 тыс. рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае за III квартал 2022 года продажи подержанных иномарок выросли на 41%. Такими данными с URA.RU поделились аналитики сервиса «Авито Авто».

«В Пермском крае продажи иномарок с пробегом за III квартал 2022 года выросли на 41% по сравнению со II кварталом этого года», — рассказали аналитики. Доля иномарок среди всех проданных подержанных авто в регионе составила 62,9%.

По России рынок подержанных иностранных авто вырос за квартал в среднем на 40%. За год — на 2%. В Пермском крае средняя стоимость иномарки с пробегом в крае сейчас составляет 610 тыс. рублей. В топе брендов у пермяков оказались Hyundai (с общей долей продаж 5,9%), Kia (5,7%), Toyota (5,7%), Renault (5,3%) и Chevrolet (4,9%). Самая дорогая марка в топе брендов — Toyota. В среднем пермяки продавали ее за 1,15 млн рублей.