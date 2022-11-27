27 ноября 2022
26 ноября 2022
25 ноября 2022

ЯНАО среди регионов-лидеров по доступности дизельного топлива

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер и Леонид Михельсон на открытии АЗС НОВАТЭК. Челябинская область. Копейск, бензин, заправка, бензозаправка, аи-95, азс, бензоколонка, аи-92, заправочный пистолет, дизельное топливо, дт
Стоимость литра солярки с начала года выросла почти на 10 процентов Фото:

ЯНАО находится на третьем месте в рейтинге регионов по доступности дизельного топлива среди населения. На среднемесячную зарплату на Ямале можно купить 1739 литров солярки в месяц.

«В Ямало-Ненецком автономном округе на среднемесячную заработную плату можно приобрести 1739 литров дизельного топлива. Данный показатель является третьим среди других регионов России», — сообщает РИА Новости.

Согласно рейтингу стоимость одного литра солярки на Ямале в октябре составила 62,78 рублей. Этот показатель на 9,9% вырос по сравнению с началом 2022 года.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО в октябре зафиксировано снижение цен на бензин на 0,6 процента. Стоимость бензина марки АИ-92 составила 44 рубля 47 копеек, АИ-95 — 47 рублей 91 копейка.

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ЯНАО находится на третьем месте в рейтинге регионов по доступности дизельного топлива среди населения. На среднемесячную зарплату на Ямале можно купить 1739 литров солярки в месяц. «В Ямало-Ненецком автономном округе на среднемесячную заработную плату можно приобрести 1739 литров дизельного топлива. Данный показатель является третьим среди других регионов России», — сообщает РИА Новости. Согласно рейтингу стоимость одного литра солярки на Ямале в октябре составила 62,78 рублей. Этот показатель на 9,9% вырос по сравнению с началом 2022 года. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО в октябре зафиксировано снижение цен на бензин на 0,6 процента. Стоимость бензина марки АИ-92 составила 44 рубля 47 копеек, АИ-95 — 47 рублей 91 копейка.
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