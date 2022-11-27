Израиль отправит Украине гуманитарную помощь на 2 млн долларов

Власти Израиля передадут Украине генераторы, медоборудование и лекарства

28 ноября 2022 в 03:18 Размер текста - 17 +

Израиль готовит новые партии гуманитарной помощи Украине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Израиля намерены отправить Киеву новую партию гуманитарной помощи, куда войдут генераторы, медоборудование и лекарства. Об этом сообщили сотрудники Министерства иностранных дел (МИД) Израиля. «МИД готовит новые поставки гуманитарной помощи, чтобы помочь Украине […]. Двадцать крупных генераторов стоимостью около 1 миллиона долларов отправят через Европу на Украину. Израильская программа международного развития „Машав“ также направит в ближайшее время на Украину медикаменты и медицинское оборудование на сумму около 1 миллиона долларов», — передает The Times of Israel информацию от источника. Также агентство сообщило о том, что власти Израиля намерены открыть свое посольство в Киеве. Израильский чиновник уточнил, что в настоящее время МИД ожидает рекомендаций по безопасности от израильской службы безопасности «Шабак», прежде чем принять окончательное решение. В ноябре этого года уходящий в отставку министр обороны Бени Ганц говорил о том, что власти Израиля отказались поставлять ПВО Украине, так как у государства нет для этого производственных мощностей. Отмечалось, что при этом Израиль прислал Украине гуманитарную помощь и медицинское оружие.

Власти Израиля намерены отправить Киеву новую партию гуманитарной помощи, куда войдут генераторы, медоборудование и лекарства. Об этом сообщили сотрудники Министерства иностранных дел (МИД) Израиля. «МИД готовит новые поставки гуманитарной помощи, чтобы помочь Украине […]. Двадцать крупных генераторов стоимостью около 1 миллиона долларов отправят через Европу на Украину. Израильская программа международного развития „Машав“ также направит в ближайшее время на Украину медикаменты и медицинское оборудование на сумму около 1 миллиона долларов», — передает The Times of Israel информацию от источника. Также агентство сообщило о том, что власти Израиля намерены открыть свое посольство в Киеве. Израильский чиновник уточнил, что в настоящее время МИД ожидает рекомендаций по безопасности от израильской службы безопасности «Шабак», прежде чем принять окончательное решение. В ноябре этого года уходящий в отставку министр обороны Бени Ганц говорил о том, что власти Израиля отказались поставлять ПВО Украине, так как у государства нет для этого производственных мощностей. Отмечалось, что при этом Израиль прислал Украине гуманитарную помощь и медицинское оружие.