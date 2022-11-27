27 ноября 2022

Израиль отправит Украине гуманитарную помощь на 2 млн долларов

Власти Израиля передадут Украине генераторы, медоборудование и лекарства
© Служба новостей «URA.RU»
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Израиль готовит новые партии гуманитарной помощи Украине Фото:
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Власти Израиля намерены отправить Киеву новую партию гуманитарной помощи, куда войдут генераторы, медоборудование и лекарства. Об этом сообщили сотрудники Министерства иностранных дел (МИД) Израиля.

«МИД готовит новые поставки гуманитарной помощи, чтобы помочь Украине […]. Двадцать крупных генераторов стоимостью около 1 миллиона долларов отправят через Европу на Украину. Израильская программа международного развития „Машав“ также направит в ближайшее время на Украину медикаменты и медицинское оборудование на сумму около 1 миллиона долларов», — передает The Times of Israel информацию от источника.

Также агентство сообщило о том, что власти Израиля намерены открыть свое посольство в Киеве. Израильский чиновник уточнил, что в настоящее время МИД ожидает рекомендаций по безопасности от израильской службы безопасности «Шабак», прежде чем принять окончательное решение.

В ноябре этого года уходящий в отставку министр обороны Бени Ганц говорил о том, что власти Израиля отказались поставлять ПВО Украине, так как у государства нет для этого производственных мощностей. Отмечалось, что при этом Израиль прислал Украине гуманитарную помощь и медицинское оружие.

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Власти Израиля намерены отправить Киеву новую партию гуманитарной помощи, куда войдут генераторы, медоборудование и лекарства. Об этом сообщили сотрудники Министерства иностранных дел (МИД) Израиля. «МИД готовит новые поставки гуманитарной помощи, чтобы помочь Украине […]. Двадцать крупных генераторов стоимостью около 1 миллиона долларов отправят через Европу на Украину. Израильская программа международного развития „Машав“ также направит в ближайшее время на Украину медикаменты и медицинское оборудование на сумму около 1 миллиона долларов», — передает The Times of Israel информацию от источника. Также агентство сообщило о том, что власти Израиля намерены открыть свое посольство в Киеве. Израильский чиновник уточнил, что в настоящее время МИД ожидает рекомендаций по безопасности от израильской службы безопасности «Шабак», прежде чем принять окончательное решение. В ноябре этого года уходящий в отставку министр обороны Бени Ганц говорил о том, что власти Израиля отказались поставлять ПВО Украине, так как у государства нет для этого производственных мощностей. Отмечалось, что при этом Израиль прислал Украине гуманитарную помощь и медицинское оружие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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