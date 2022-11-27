Юрист предупредил о штрафах за неверный выбор зимних шин

28 ноября 2022 в 03:40 Размер текста - 17 +

Автомобилистам грозит штраф за использование неправильной зимней резины Фото: Анна Майорова © URA.RU Российским автомобилистам, использующим неподходящую зимнюю резину, грозит штраф. О требованиях, прописанных в техрегламенте Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», рассказал управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин. Так, например, на автомобиль нельзя устанавливать одновременно разные варианты шин, комбинировать шипованную и нешипованную резину. Кроме того, запрещено использование чересчур изношенных шин. Согласно документу, за управление машиной с неисправностями автомобилисту грозит штраф в размере 500 рублей, передает «Прайм». Эксперт отметил, что на зимней резине должны быть условные обозначения «M+S», «M&S» или «M S». Дословно эта надпись расшифровывается как «mud + snow», т. е. в переводе с английского «грязь + снег». Егор Редин добавил, что несмотря на отсутствие штрафа за использование летних шин зимой, водителям стоит обращать внимание на погодные условия, чтобы не рисковать своим транспортом, а также своей и чужой безопасностью. Ранее юрист Европейской юридической службы Юлия Цын говорила о том, что россияне рискуют получить штраф за перевозку новогодней ели. Согласно требованиям, ель не должна выступать за габариты машины спереди и сзади более чем на метр или сбоку более чем на 0,4 метра от внешнего края габаритного огня.

Российским автомобилистам, использующим неподходящую зимнюю резину, грозит штраф. О требованиях, прописанных в техрегламенте Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», рассказал управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин. Так, например, на автомобиль нельзя устанавливать одновременно разные варианты шин, комбинировать шипованную и нешипованную резину. Кроме того, запрещено использование чересчур изношенных шин. Согласно документу, за управление машиной с неисправностями автомобилисту грозит штраф в размере 500 рублей, передает «Прайм». Эксперт отметил, что на зимней резине должны быть условные обозначения «M+S», «M&S» или «M S». Дословно эта надпись расшифровывается как «mud + snow», т. е. в переводе с английского «грязь + снег». Егор Редин добавил, что несмотря на отсутствие штрафа за использование летних шин зимой, водителям стоит обращать внимание на погодные условия, чтобы не рисковать своим транспортом, а также своей и чужой безопасностью. Ранее юрист Европейской юридической службы Юлия Цын говорила о том, что россияне рискуют получить штраф за перевозку новогодней ели. Согласно требованиям, ель не должна выступать за габариты машины спереди и сзади более чем на метр или сбоку более чем на 0,4 метра от внешнего края габаритного огня.