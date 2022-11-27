«Газпром» законсервирует оборудование из-за ЧП на «Северных потоках»

Представители российской транснациональной энергетической компании «Газпром» намерены законсервировать оборудование на ранее взорванных станциях, нагнетавших газ в систему газопроводов «Северный поток». Об этом рассказали источники, знакомые с ситуацией.
«Газпром» намерен законсервировать оборудование на компрессорных станциях (КС) «Портовая» и «Славянская», обеспечивающих подачу газа в магистральный газопровод (МГП) «Северный поток», передает «Коммерсант». Это планируется сделать потому, что оба трубопровода были взорваны и на ближайшее время их эксплуатация приостановлена.
«Сроки восстановления газопроводов сейчас назвать сложно, а перенос оборудования на другие компрессорные станции невозможен», — отметили аналитики. При этом представители «Газпрома» отказались давать комментарии. Один из источников доложил, что после консервации все оборудование останется на станциях, перевозить его на другие площадки «Газпром» не будет.
В начале сентября представители «Газпрома» сообщали, что Ростехнадзор РФ выдал компании предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, принятии соответствующих мер и приостановке эксплуатации газоперекачивающего агрегата Trent 60 (ГПА №24) КС «Портовая» по причине обнаружения утечки масла с примесью герметизирующего состава. В конце того же месяца на «Северных потоках» произошли аварии. В Кремле заявляли, что в районе повреждения газопроводов были замечены корабли НАТО. Президент России Владимир Путин назвал это терактом. По его словам, газопроводы можно отремонтировать.
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews
Представители российской транснациональной энергетической компании «Газпром» намерены законсервировать оборудование на ранее взорванных станциях, нагнетавших газ в систему газопроводов «Северный поток». Об этом рассказали источники, знакомые с ситуацией. «Газпром» намерен законсервировать оборудование на компрессорных станциях (КС) «Портовая» и «Славянская», обеспечивающих подачу газа в магистральный газопровод (МГП) «Северный поток», передает «Коммерсант». Это планируется сделать потому, что оба трубопровода были взорваны и на ближайшее время их эксплуатация приостановлена. «Сроки восстановления газопроводов сейчас назвать сложно, а перенос оборудования на другие компрессорные станции невозможен», — отметили аналитики. При этом представители «Газпрома» отказались давать комментарии. Один из источников доложил, что после консервации все оборудование останется на станциях, перевозить его на другие площадки «Газпром» не будет. В начале сентября представители «Газпрома» сообщали, что Ростехнадзор РФ выдал компании предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, принятии соответствующих мер и приостановке эксплуатации газоперекачивающего агрегата Trent 60 (ГПА №24) КС «Портовая» по причине обнаружения утечки масла с примесью герметизирующего состава. В конце того же месяца на «Северных потоках» произошли аварии. В Кремле заявляли, что в районе повреждения газопроводов были замечены корабли НАТО. Президент России Владимир Путин назвал это терактом. По его словам, газопроводы можно отремонтировать.