«Газпром» законсервирует оборудование из-за ЧП на «Северных потоках»

28 ноября 2022 в 04:19 Размер текста - 17 +

«Газпром» законсервирует оборудование на компрессорных станциях «Портовая» и «Славянская» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Представители российской транснациональной энергетической компании «Газпром» намерены законсервировать оборудование на ранее взорванных станциях, нагнетавших газ в систему газопроводов «Северный поток». Об этом рассказали источники, знакомые с ситуацией. «Газпром» намерен законсервировать оборудование на компрессорных станциях (КС) «Портовая» и «Славянская», обеспечивающих подачу газа в магистральный газопровод (МГП) «Северный поток», передает « Коммерсант ». Это планируется сделать потому, что оба трубопровода были взорваны и на ближайшее время их эксплуатация приостановлена. «Сроки восстановления газопроводов сейчас назвать сложно, а перенос оборудования на другие компрессорные станции невозможен», — отметили аналитики. При этом представители «Газпрома» отказались давать комментарии. Один из источников доложил, что после консервации все оборудование останется на станциях, перевозить его на другие площадки «Газпром» не будет. В начале сентября представители «Газпрома» сообщали, что Ростехнадзор РФ выдал компании предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, принятии соответствующих мер и приостановке эксплуатации газоперекачивающего агрегата Trent 60 (ГПА №24) КС «Портовая» по причине обнаружения утечки масла с примесью герметизирующего состава. В конце того же месяца на «Северных потоках» произошли аварии. В Кремле заявляли, что в районе повреждения газопроводов были замечены корабли НАТО. Президент России Владимир Путин назвал это терактом. По его словам, газопроводы можно отремонтировать. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Представители российской транснациональной энергетической компании «Газпром» намерены законсервировать оборудование на ранее взорванных станциях, нагнетавших газ в систему газопроводов «Северный поток». Об этом рассказали источники, знакомые с ситуацией. «Газпром» намерен законсервировать оборудование на компрессорных станциях (КС) «Портовая» и «Славянская», обеспечивающих подачу газа в магистральный газопровод (МГП) «Северный поток», передает «Коммерсант». Это планируется сделать потому, что оба трубопровода были взорваны и на ближайшее время их эксплуатация приостановлена. «Сроки восстановления газопроводов сейчас назвать сложно, а перенос оборудования на другие компрессорные станции невозможен», — отметили аналитики. При этом представители «Газпрома» отказались давать комментарии. Один из источников доложил, что после консервации все оборудование останется на станциях, перевозить его на другие площадки «Газпром» не будет. В начале сентября представители «Газпрома» сообщали, что Ростехнадзор РФ выдал компании предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, принятии соответствующих мер и приостановке эксплуатации газоперекачивающего агрегата Trent 60 (ГПА №24) КС «Портовая» по причине обнаружения утечки масла с примесью герметизирующего состава. В конце того же месяца на «Северных потоках» произошли аварии. В Кремле заявляли, что в районе повреждения газопроводов были замечены корабли НАТО. Президент России Владимир Путин назвал это терактом. По его словам, газопроводы можно отремонтировать.