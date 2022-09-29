Песков: в районе инцидента с «Северными потоками» были замечены корабли НАТО

29 сентября 2022 в 15:00 Размер текста - 17 +

В районе Балтийского моря замечены корабли Североатлантического альянса Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Во время утечки газа на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» на этой территории были замечены корабли Североатлантического альянса. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналиста о военных кораблях России на этой территории. «Это район Балтийского моря. Гораздо больше было замечено морских аппаратов, которые принадлежат странам НАТО», — отметил он на конференц-колле. В конце сентября произошло четыре утечки на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». В Германии в Кремле не исключили, что их причиной могли быть диверсии. Аналогичная информация сообщается и на сайте НАТО.

Во время утечки газа на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» на этой территории были замечены корабли Североатлантического альянса. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналиста о военных кораблях России на этой территории. «Это район Балтийского моря. Гораздо больше было замечено морских аппаратов, которые принадлежат странам НАТО», — отметил он на конференц-колле. В конце сентября произошло четыре утечки на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». В Германии в Кремле не исключили, что их причиной могли быть диверсии. Аналогичная информация сообщается и на сайте НАТО.