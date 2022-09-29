Песков: в районе инцидента с «Северными потоками» были замечены корабли НАТО

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В районе Балтийского моря замечены корабли Североатлантического альянса Фото:
новость из сюжета
Повреждения «Северных потоков»

Во время утечки газа на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» на этой территории были замечены корабли Североатлантического альянса. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналиста о военных кораблях России на этой территории.

«Это район Балтийского моря. Гораздо больше было замечено морских аппаратов, которые принадлежат странам НАТО», — отметил он на конференц-колле.

В конце сентября произошло четыре утечки на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». В Германии в Кремле не исключили, что их причиной могли быть диверсии. Аналогичная информация сообщается и на сайте НАТО.

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Во время утечки газа на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» на этой территории были замечены корабли Североатлантического альянса. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналиста о военных кораблях России на этой территории. «Это район Балтийского моря. Гораздо больше было замечено морских аппаратов, которые принадлежат странам НАТО», — отметил он на конференц-колле. В конце сентября произошло четыре утечки на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». В Германии в Кремле не исключили, что их причиной могли быть диверсии. Аналогичная информация сообщается и на сайте НАТО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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