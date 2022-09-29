Песков: в районе инцидента с «Северными потоками» были замечены корабли НАТО

В районе Балтийского моря замечены корабли Североатлантического альянса
новость из сюжетаПовреждения «Северных потоков»
Во время утечки газа на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» на этой территории были замечены корабли Североатлантического альянса. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналиста о военных кораблях России на этой территории.
«Это район Балтийского моря. Гораздо больше было замечено морских аппаратов, которые принадлежат странам НАТО», — отметил он на конференц-колле.
В конце сентября произошло четыре утечки на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». В Германии в Кремле не исключили, что их причиной могли быть диверсии. Аналогичная информация сообщается и на сайте НАТО.
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