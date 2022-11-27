Владелец пермской сети CoffeeTeller продает свой бизнес из-за переезда. Фото

28 ноября 2022 в 05:46 Размер текста - 17 +

Пермская сеть точек по продаже кофе выставлена на продажу (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми из-за переезда владельца продают сеть действующих торговых точек, работающих по системе «кофе на вынос». Объявление размещено на сайте Avito. «Продам действующие точки CoffeeTeller и все готовое оборудование для открытия следующей. Причина продажи — переезд в другую республику», — написано на сайте. Корреспондент URA.RU направил письменный запрос продавцу, чтобы выяснить причины и конкретное место переезда. На момент публикации ответ не был получен. В сообщении указано, что бизнес является доходным и полностью автоматизированным. Владелец обещает передать новому хозяину базу поставщиков, технологические карты, обучающие материалы и штат персонала. Он лично будет сопровождать потенциального покупателя в первые два месяца после приобретения сети. Цена предприятия — 1 980 000 рублей. URA.RU писало ранее, что в деревне Чуваки (Пермский край) продается здание гостиницы сельского типа. Цена актива — 5,1 млн рублей. Также корреспонденты агентства сообщали, что в Перми вновь выставили на продажу автоматизированный бетонный завод стоимостью восемь млн рублей. Его продают с июня. В Перми продают сеть городских точек по продаже кофе Фото: сайт Avito Владелец продает свой бизнес из-за переезда Фото: сайт Avito

В Перми из-за переезда владельца продают сеть действующих торговых точек, работающих по системе «кофе на вынос». Объявление размещено на сайте Avito. «Продам действующие точки CoffeeTeller и все готовое оборудование для открытия следующей. Причина продажи — переезд в другую республику», — написано на сайте. Корреспондент URA.RU направил письменный запрос продавцу, чтобы выяснить причины и конкретное место переезда. На момент публикации ответ не был получен. В сообщении указано, что бизнес является доходным и полностью автоматизированным. Владелец обещает передать новому хозяину базу поставщиков, технологические карты, обучающие материалы и штат персонала. Он лично будет сопровождать потенциального покупателя в первые два месяца после приобретения сети. Цена предприятия — 1 980 000 рублей. URA.RU писало ранее, что в деревне Чуваки (Пермский край) продается здание гостиницы сельского типа. Цена актива — 5,1 млн рублей. Также корреспонденты агентства сообщали, что в Перми вновь выставили на продажу автоматизированный бетонный завод стоимостью восемь млн рублей. Его продают с июня.