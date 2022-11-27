27 ноября 2022
26 ноября 2022
25 ноября 2022

Владелец пермской сети CoffeeTeller продает свой бизнес из-за переезда. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Предприятие общественного питания Вкусно и точка на улице Викулова. Екатеринбург, кофе, вкусно и точка
Пермская сеть точек по продаже кофе выставлена на продажу (архивное фото) Фото:

В Перми из-за переезда владельца продают сеть действующих торговых точек, работающих по системе «кофе на вынос». Объявление размещено на сайте Avito.

«Продам действующие точки CoffeeTeller и все готовое оборудование для открытия следующей. Причина продажи — переезд в другую республику», — написано на сайте. Корреспондент URA.RU направил письменный запрос продавцу, чтобы выяснить причины и конкретное место переезда. На момент публикации ответ не был получен.

В сообщении указано, что бизнес является доходным и полностью автоматизированным. Владелец обещает передать новому хозяину базу поставщиков, технологические карты, обучающие материалы и штат персонала. Он лично будет сопровождать потенциального покупателя в первые два месяца после приобретения сети. Цена предприятия — 1 980 000 рублей.

URA.RU писало ранее, что в деревне Чуваки (Пермский край) продается здание гостиницы сельского типа. Цена актива — 5,1 млн рублей. Также корреспонденты агентства сообщали, что в Перми вновь выставили на продажу автоматизированный бетонный завод стоимостью восемь млн рублей. Его продают с июня.

В Перми продают сеть городских точек по продаже кофе
Фото:
Владелец продает свой бизнес из-за переезда
Фото:

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В Перми из-за переезда владельца продают сеть действующих торговых точек, работающих по системе «кофе на вынос». Объявление размещено на сайте Avito. «Продам действующие точки CoffeeTeller и все готовое оборудование для открытия следующей. Причина продажи — переезд в другую республику», — написано на сайте. Корреспондент URA.RU направил письменный запрос продавцу, чтобы выяснить причины и конкретное место переезда. На момент публикации ответ не был получен. В сообщении указано, что бизнес является доходным и полностью автоматизированным. Владелец обещает передать новому хозяину базу поставщиков, технологические карты, обучающие материалы и штат персонала. Он лично будет сопровождать потенциального покупателя в первые два месяца после приобретения сети. Цена предприятия — 1 980 000 рублей. URA.RU писало ранее, что в деревне Чуваки (Пермский край) продается здание гостиницы сельского типа. Цена актива — 5,1 млн рублей. Также корреспонденты агентства сообщали, что в Перми вновь выставили на продажу автоматизированный бетонный завод стоимостью восемь млн рублей. Его продают с июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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