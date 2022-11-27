В Перми из-за переезда владельца продают сеть действующих торговых точек, работающих по системе «кофе на вынос». Объявление размещено на сайте Avito.
«Продам действующие точки CoffeeTeller и все готовое оборудование для открытия следующей. Причина продажи — переезд в другую республику», — написано на сайте. Корреспондент URA.RU направил письменный запрос продавцу, чтобы выяснить причины и конкретное место переезда. На момент публикации ответ не был получен.
В сообщении указано, что бизнес является доходным и полностью автоматизированным. Владелец обещает передать новому хозяину базу поставщиков, технологические карты, обучающие материалы и штат персонала. Он лично будет сопровождать потенциального покупателя в первые два месяца после приобретения сети. Цена предприятия — 1 980 000 рублей.
URA.RU писало ранее, что в деревне Чуваки (Пермский край) продается здание гостиницы сельского типа. Цена актива — 5,1 млн рублей. Также корреспонденты агентства сообщали, что в Перми вновь выставили на продажу автоматизированный бетонный завод стоимостью восемь млн рублей. Его продают с июня.
В Перми продают сеть городских точек по продаже кофе
В Перми из-за переезда владельца продают сеть действующих торговых точек, работающих по системе «кофе на вынос». Объявление размещено на сайте Avito. «Продам действующие точки CoffeeTeller и все готовое оборудование для открытия следующей. Причина продажи — переезд в другую республику», — написано на сайте. Корреспондент URA.RU направил письменный запрос продавцу, чтобы выяснить причины и конкретное место переезда. На момент публикации ответ не был получен. В сообщении указано, что бизнес является доходным и полностью автоматизированным. Владелец обещает передать новому хозяину базу поставщиков, технологические карты, обучающие материалы и штат персонала. Он лично будет сопровождать потенциального покупателя в первые два месяца после приобретения сети. Цена предприятия — 1 980 000 рублей. URA.RU писало ранее, что в деревне Чуваки (Пермский край) продается здание гостиницы сельского типа. Цена актива — 5,1 млн рублей. Также корреспонденты агентства сообщали, что в Перми вновь выставили на продажу автоматизированный бетонный завод стоимостью восемь млн рублей. Его продают с июня.