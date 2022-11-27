В полиции раскрыли подробности по делу пропавшего под Екатеринбургом подростка

К поискам пропавшего подростка в Первоуральске привлекли 17 полицейских

Дмитрия Зенкова ищут с 24 ноября. Раньше мальчик не уходил из дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В поисках пропавшего в Первоуральске (Свердловская область) 15-летнего Дмитрия Зенкова, который не выходит на связь с 24 ноября, участвуют сотрудники уголовного розыска полиции, участковые, инспекторы по делам несовершеннолетних. Ориентировку передали нарядам ППСП и ГИБДД, рассказали URA.RU подробности в ОМВД по Первоуральску.

«С заявлением о розыске 15-летнего Дмитрия Зенкова 26 ноября в полицию обратилась опекун 1975 года рождения. Со слов женщины, подросток ушел из дома на прогулку и с тех пор не выходит на связь.Телефон недоступен, местонахождение остается неизвестным», — рассказали в полиции.

В поисках подростка принимают участие 17 сотрудников территориального ОВД, ориентировку передали нарядам ППСП и ГИБДД. В полиции отмечают, что раньше подросток не уходил из дома. На учете в отделении по делам несовершеннолетних не состоит. Граждан, которым что-то известно о местонахождении подростка, просят звонить по номеру телефона 8 (3439) 64-82-21. Ранее поиски подростка начали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».