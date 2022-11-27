В Екатеринбурге несколько домов остались без света

28 ноября 2022 в 10:35 Размер текста - 17 +

В Орджоникидзевском районе несколько домов остались без электричества Фото: Размик Закарян © URA.RU В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга несколько домов остались без электричества. Об этом сообщили читатели URA.RU. «На Фрезеровщиков, 32 и 34 сегодня утром отключили электричество, но пока свет пропал не во всех квартирах. В домовом чате пишут, что такая же ситуация на Фрезеровщиков, 38. Говорят, что свет отключили и на Шефской, 65», — рассказывают жители столицы Урала. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в МРСК Урала, которая обслуживает потребителей электроэнергии в Свердловской области. Там сообщили, что специалисты компании «Россети Урал»-«Екатеринбург» действительно запланировали плановые ограничения. «Они связаны с необходимостью проведения работ по технологическому присоединению новых клиентов и осуществлению установки учета электроэнергии», — сказано в сообщении. Ранее агентство писало, что в Екатеринбурге несколько домов остались без света из-за аварии. Речь шла о Ботаническом районе города.

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга несколько домов остались без электричества. Об этом сообщили читатели URA.RU. «На Фрезеровщиков, 32 и 34 сегодня утром отключили электричество, но пока свет пропал не во всех квартирах. В домовом чате пишут, что такая же ситуация на Фрезеровщиков, 38. Говорят, что свет отключили и на Шефской, 65», — рассказывают жители столицы Урала. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в МРСК Урала, которая обслуживает потребителей электроэнергии в Свердловской области. Там сообщили, что специалисты компании «Россети Урал»-«Екатеринбург» действительно запланировали плановые ограничения. «Они связаны с необходимостью проведения работ по технологическому присоединению новых клиентов и осуществлению установки учета электроэнергии», — сказано в сообщении. Ранее агентство писало, что в Екатеринбурге несколько домов остались без света из-за аварии. Речь шла о Ботаническом районе города.