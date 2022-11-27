27 ноября 2022
26 ноября 2022

В Екатеринбурге несколько домов остались без света

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация нового пространства в Доме Печати
В Орджоникидзевском районе несколько домов остались без электричества Фото:

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга несколько домов остались без электричества. Об этом сообщили читатели URA.RU.

«На Фрезеровщиков, 32 и 34 сегодня утром отключили электричество, но пока свет пропал не во всех квартирах. В домовом чате пишут, что такая же ситуация на Фрезеровщиков, 38. Говорят, что свет отключили и на Шефской, 65», — рассказывают жители столицы Урала.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в МРСК Урала, которая обслуживает потребителей электроэнергии в Свердловской области. Там сообщили, что специалисты компании «Россети Урал»-«Екатеринбург» действительно запланировали плановые ограничения. «Они связаны с необходимостью проведения работ по технологическому присоединению новых клиентов и осуществлению установки учета электроэнергии», — сказано в сообщении.

Ранее агентство писало, что в Екатеринбурге несколько домов остались без света из-за аварии. Речь шла о Ботаническом районе города.

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В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга несколько домов остались без электричества. Об этом сообщили читатели URA.RU. «На Фрезеровщиков, 32 и 34 сегодня утром отключили электричество, но пока свет пропал не во всех квартирах. В домовом чате пишут, что такая же ситуация на Фрезеровщиков, 38. Говорят, что свет отключили и на Шефской, 65», — рассказывают жители столицы Урала. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в МРСК Урала, которая обслуживает потребителей электроэнергии в Свердловской области. Там сообщили, что специалисты компании «Россети Урал»-«Екатеринбург» действительно запланировали плановые ограничения. «Они связаны с необходимостью проведения работ по технологическому присоединению новых клиентов и осуществлению установки учета электроэнергии», — сказано в сообщении. Ранее агентство писало, что в Екатеринбурге несколько домов остались без света из-за аварии. Речь шла о Ботаническом районе города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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