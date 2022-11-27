Мэра Верхнего Уфалея увезли на допрос, в администрации идут обыски

Сергея Тарасова допрашивают по делу о покупке жилья для сирот (фото из архива) Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Мэра Верхнего Уфалея (Челябинская область) Сергея Тарасова 28 ноября увезли на допрос. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«В мэрии города проходит „маски-шоу“. Силовики изымают документы. Главу увезли на допрос», — сообщил источник.

По данным URA.RU, обыски связаны с покупкой жилья для детей-сирот. В пресс-службе городской администрации URA.RU сообщили, что у них такой информации нет.

URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службу СУ СКР по Челябинской области. На момент публикации ответа не последовало.

Тарасов был избран главой Верхнего Уфалея в январе 2021 года. До этого он занимал должность вице-мэра в этом же городе. За его кандидатуру проголосовали все депутаты горсобрания.

Верхний Уфалей стал увядать после закрытия градообразующего предприятия «Уфалейникель». Молодежь покидает город, а старшее поколение вынуждено жить в условиях высокой безработицы.