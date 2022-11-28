Офицер НМ ЛНР Марочко: минобороны Украины предупредили о тяжелой ситуации в стране

Удары РФ повлекут к снижению работоспособности объектов жизнеобеспечения Украины, заявил Марочко Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

На Украине сложилась тяжелая ситуация после ударов РФ по энергосистеме. Об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на аналитические данные из НЭК «Укрэнерго». По его словам, информация доведена до сведения минобороны Украины.

«В адрес министерства обороны Украины поступили аналитические материалы из НЭК „Укрэнерго“, согласно которым ситуация в отдельных регионах после российских ракетных ударов по объектам энергосистемы близка к катастрофической», — заявил Марочко в своем telegram-канале . Он добавил, что энергомощности на украинской территории выведены из строя более чем на 60%.

Удары России по энергосистеме приведут к снижению работоспособности нефтехранилищ, АЗС, станций телефонной связи, водоносных станций и железнодорожных сообщений, написал офицер. По его словам, это может привести к протестным настроениям среди украинцев.