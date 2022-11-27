Желающие возглавить Калининский район Челябинска смогут подать документы на конкурс по 9 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Конкурсы на глав в Челябинской области

Депутат собрания Калининского района Челябинска Дмитрий Иванов стал первым кандидатом на пост главы администрации Калининского района. Эту информацию подтвердил URA.RU 28 ноября он сам. Претендент также является помощником депутата заксобрания области Дмитрия Ларина, который представляет «Справедливую Россию».

«Действительно, сегодня я подал заявление об участии в выборах. Насколько я знаю, сделал это первым. Другие кандидаты могут подавать документы до 9 декабря включительно», — сообщил URA.RU Иванов.

Иванову 41 год, в собрании он представляет 21-й избирательный округ. В 2001 году начал трудовую деятельность с рабочего металлургического комбината. В 2003 году окончил с отличием МГТУ им. Носова по специальности «Промышленная теплоэнергетика», а в 2017 году — магистратуру ЮУрГУ (направление — экономика). В 2012 году защитил диссертацию кандидата технических наук. Автор более 50 научных трудов, в том числе международных публикаций по проблемам коммунальной инфраструктуры и экологии. Член Координационного совета при губернаторе Челябинской области по вопросам экологии.

Глава Калининского района Челябинска Сергей Колесник покинул свой пост, который занимал с 2011 года, 23 ноября. Его отставку приняли депутаты районного собрания. Сразу же они утвердили временно исполняющим обязанности главы района Владимира Шамне, перед этим перешедшего в районную администрацию с поста вице-мэра Челябинска по строительству.

Решение состоялось не без шероховатостей. Депутаты-эсеры предложили сделать и. о. главы района Ирину Матвееву, работавшую заместителем Колесника. Но спикер райсовета Вячеслав Некрасов заявил, что у Матвеевой нет соответствующих допусков для работы с секретными документами.

Дмитрий Иванов — кандидат технических наук и эксперт в сфере коммунальной инфраструктуры и экологии Фото: сайт собрания Калининского района Челябинска