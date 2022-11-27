Герой «Битвы экстрасенсов» объяснил странные находки в свердловском лесу

28 ноября 2022 в 15:50 Размер текста - 17 +

Финалист «Битвы экстрасенсов» предположил, что загадочные вещи разбросаны ради хайпа Фото: Анна Майорова © URA.RU Екатеринбургский участник шоу «Битва экстрасенсов» Данис Глинштейн считает, что зеркала, ножи и прочие предметы, найденные в лесу города Ревда (Свердловская область), разложили местные жители ради хайпа. Таким мнением финалист известной программы поделился с URA.RU. «Игра на показуху, люди любят хайпануть: сейчас все на видео снимают, ради хайпа. Это все чушь и ерунда, игра на показуху, серьезные специалисты таким не промышляют. Любой эзотерик должен убирать за собой — на кладбище, в лесу, где бы он не был. В данном случае просто свинство, а не магия», — считает Глинштейн. С ним согласился другой местный житель, Сергей: «Возможно, кто-то выезжал на пикник и за собой не прибрал. Сомневаюсь, что эти предметы оставлены после какого-то ритуала». Другая ревдинка, Татьяна, призналась, что найденные вещи пугают ее и других людей. «На протяжении двух лет мы находим в лесу разбитые зеркала, ножи, рассыпанную соль и алкоголь. Наши дети боятся проходить через это место», — сказала Татьяна. Ранее URA.RU сообщало, что свердловчан насторожили необычные находки в лесу. Сразу в нескольких местах жители Ревды запечатлели ножи, замки и зеркала.

Екатеринбургский участник шоу «Битва экстрасенсов» Данис Глинштейн считает, что зеркала, ножи и прочие предметы, найденные в лесу города Ревда (Свердловская область), разложили местные жители ради хайпа. Таким мнением финалист известной программы поделился с URA.RU. «Игра на показуху, люди любят хайпануть: сейчас все на видео снимают, ради хайпа. Это все чушь и ерунда, игра на показуху, серьезные специалисты таким не промышляют. Любой эзотерик должен убирать за собой — на кладбище, в лесу, где бы он не был. В данном случае просто свинство, а не магия», — считает Глинштейн. С ним согласился другой местный житель, Сергей: «Возможно, кто-то выезжал на пикник и за собой не прибрал. Сомневаюсь, что эти предметы оставлены после какого-то ритуала». Другая ревдинка, Татьяна, призналась, что найденные вещи пугают ее и других людей. «На протяжении двух лет мы находим в лесу разбитые зеркала, ножи, рассыпанную соль и алкоголь. Наши дети боятся проходить через это место», — сказала Татьяна. Ранее URA.RU сообщало, что свердловчан насторожили необычные находки в лесу. Сразу в нескольких местах жители Ревды запечатлели ножи, замки и зеркала.