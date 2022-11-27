27 ноября 2022
26 ноября 2022

Бывшего руководителя Центра Илизарова в Кургане подозревают в крупном хищении

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Кургана, центр илизарова курган, памятник илизарову, город курган
Курганская полиция расследует дело о хищении средств в медицинском центре Илизарова Фото:

Курганские следователи работают по делу о хищениях в крупном размере в РНЦ ВТО имени Илизарова, под подозрением находится один из бывших руководителей центра. О расследовании URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД.

«В производстве следователя части по расследованию организованной преступной деятельности <…> находится уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ФГБУ «НМИЦ ТО им. Г.А. Илизарова» — рассказали в полиции в ответ на запрос редакции. Ранее сообщалось о задержании бывшего заместителя директора центра по административной части Ивана Фролова по подозрению в мошенничестве.

Также полицейские отметили, что в настоящее время идут следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Расследование дела не окончено.

URA.RU сообщало, что по версии следователей, экс-заместитель директора медицинского центра в 2020 году дал распоряжение закупить по завышенной цене медоборудование для организации. При обысках у бывшего руководителя дома изъяли крупные суммы денег в иностранной валюте, бухгалтерские документы, наложили арест на автомобиль.

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Курганские следователи работают по делу о хищениях в крупном размере в РНЦ ВТО имени Илизарова, под подозрением находится один из бывших руководителей центра. О расследовании URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД. «В производстве следователя части по расследованию организованной преступной деятельности <…> находится уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ФГБУ «НМИЦ ТО им. Г.А. Илизарова» — рассказали в полиции в ответ на запрос редакции. Ранее сообщалось о задержании бывшего заместителя директора центра по административной части Ивана Фролова по подозрению в мошенничестве. Также полицейские отметили, что в настоящее время идут следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Расследование дела не окончено. URA.RU сообщало, что по версии следователей, экс-заместитель директора медицинского центра в 2020 году дал распоряжение закупить по завышенной цене медоборудование для организации. При обысках у бывшего руководителя дома изъяли крупные суммы денег в иностранной валюте, бухгалтерские документы, наложили арест на автомобиль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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