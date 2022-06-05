В Кургане в Центре Илизарова заменили арестованного замдиректора

Должность замдиректора по административной работе Центра им. Илизарова занял Александр Городских Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Национальном медицинском исследовательском центре травматологии и ортопедии имени академика Илизарова (Курган) заместителем директора по административной работе назначен Александр Городских. Нового замдиректора представили коллективу, сообщил URA.RU источник из сферы здравоохранения.

«Городских представили узкому кругу сотрудников в пятницу. Он занял должность уволившегося в апреле Ивана Фролова», — сказал источник.

На официальном сайте Центра им. Илизарова заместителем директора по административной работе указан Городских Александр Андреевич. Ранее он был председателем Молодежного правительства Курганской области VIII созыва, работал заместителем декана инженерного факультета Курганской государственной академии им. Т.С. Мальцева. По данным СБИС, Городских значится соучредителем трех компаний: ООО Курганский РМЗ (с 2016 г, Кетово), ООО АТП Курганского РМЗ (с 2019 г, Кетово), ООО ТП Курганского РМЗ (с 2017 г, Сургут). Он также руководил бизнесом, связанным с автотранспортом и грузовыми перевозками.

В начале апреля URA.RU писало, что в отношении замдиректора по административной работе Центра Илизарова Ивана Фролова силовики начали проверку. Позже появилась информация, что Фролов уходит в отставку. 14 апреля в пресс-службе УМВД по Курганской области сообщили, что экс-замдиректора по административной работе Иван Фролов задержан по подозрению в мошенничестве. По данным следствия, в сентябре 2020 года он распорядился заключать договоры на покупку товаров по завышенным ценам у определенной компании. Сумма ущерба, причиненная медицинскому центру, превышает миллион рублей.

Александр Городских назначен на должность заместителя директора по административной работе в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени академика Г.А. Илизарова» фото: Александр Городских, соцсеть «ВКонтакте»

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