27 ноября 2022
26 ноября 2022

Под Екатеринбургом из-за перебоев с электричеством замерзает поселок

Под Екатеринбургом пропало электричество в коттеджном поселке «Новобобровский»
© Служба новостей «URA.RU»
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Отопление. Курган, батарея, тепло, радиатор, отопление, перекрытие батареи
Отопление в поселке зависит от электричества, которое поступает с частыми перебоями Фото:

Под Екатеринбургом замерзает коттеджный поселок «Новобобровский». Проблемы с отоплением возникли из-за постоянных перебоев с электроэнергией. Об этом рассказали читатели URA.RU.

«Перебои с электроэнергией в поселке происходят постоянно. Если летом как-то терпимо, то зимой жить в доме становится тяжко. Дело в том, что дома в „Новобобровском“ отапливаются от электрокотлов. Помещение нагревается очень медленно. Из-за частных перебоев котлы ломаются постоянно. Сейчас мы просто замерзаем. Мы обращались во многие инстанции, но пока безрезультатно», — рассказывают жители поселка.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в МРСК Урала, которая обслуживает потребителей электроэнергии в Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее агентство писало, что жители свердловского поселка Косулино остались без электричества. По словам граждан, из-за скачков электроэнергии у многих сгорели котлы отопления и холодильники. Местные жители некоторых домов вынуждены разводить костры, чтобы согреться.

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Под Екатеринбургом замерзает коттеджный поселок «Новобобровский». Проблемы с отоплением возникли из-за постоянных перебоев с электроэнергией. Об этом рассказали читатели URA.RU. «Перебои с электроэнергией в поселке происходят постоянно. Если летом как-то терпимо, то зимой жить в доме становится тяжко. Дело в том, что дома в „Новобобровском“ отапливаются от электрокотлов. Помещение нагревается очень медленно. Из-за частных перебоев котлы ломаются постоянно. Сейчас мы просто замерзаем. Мы обращались во многие инстанции, но пока безрезультатно», — рассказывают жители поселка. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в МРСК Урала, которая обслуживает потребителей электроэнергии в Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил. Ранее агентство писало, что жители свердловского поселка Косулино остались без электричества. По словам граждан, из-за скачков электроэнергии у многих сгорели котлы отопления и холодильники. Местные жители некоторых домов вынуждены разводить костры, чтобы согреться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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