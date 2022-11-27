Под Екатеринбургом из-за перебоев с электричеством замерзает поселок

Под Екатеринбургом пропало электричество в коттеджном поселке «Новобобровский»

28 ноября 2022 в 13:13 Размер текста - 17 +

Отопление в поселке зависит от электричества, которое поступает с частыми перебоями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Под Екатеринбургом замерзает коттеджный поселок «Новобобровский». Проблемы с отоплением возникли из-за постоянных перебоев с электроэнергией. Об этом рассказали читатели URA.RU. «Перебои с электроэнергией в поселке происходят постоянно. Если летом как-то терпимо, то зимой жить в доме становится тяжко. Дело в том, что дома в „Новобобровском“ отапливаются от электрокотлов. Помещение нагревается очень медленно. Из-за частных перебоев котлы ломаются постоянно. Сейчас мы просто замерзаем. Мы обращались во многие инстанции, но пока безрезультатно», — рассказывают жители поселка. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в МРСК Урала, которая обслуживает потребителей электроэнергии в Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил. Ранее агентство писало, что жители свердловского поселка Косулино остались без электричества. По словам граждан, из-за скачков электроэнергии у многих сгорели котлы отопления и холодильники. Местные жители некоторых домов вынуждены разводить костры, чтобы согреться.

Под Екатеринбургом замерзает коттеджный поселок «Новобобровский». Проблемы с отоплением возникли из-за постоянных перебоев с электроэнергией. Об этом рассказали читатели URA.RU. «Перебои с электроэнергией в поселке происходят постоянно. Если летом как-то терпимо, то зимой жить в доме становится тяжко. Дело в том, что дома в „Новобобровском“ отапливаются от электрокотлов. Помещение нагревается очень медленно. Из-за частных перебоев котлы ломаются постоянно. Сейчас мы просто замерзаем. Мы обращались во многие инстанции, но пока безрезультатно», — рассказывают жители поселка. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в МРСК Урала, которая обслуживает потребителей электроэнергии в Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил. Ранее агентство писало, что жители свердловского поселка Косулино остались без электричества. По словам граждан, из-за скачков электроэнергии у многих сгорели котлы отопления и холодильники. Местные жители некоторых домов вынуждены разводить костры, чтобы согреться.