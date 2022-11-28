В офисе Зеленского назвали Крым ловушкой для России

Арестович предложил свой план захвата Крыма Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Советник президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович назвал Крым ловушкой для России. По его мнению, в случае нападения ВСУ на полуостров может быть снесен Крымский мост. А корабли, предназначенные для снабжения Крыма, рискуют быть атакованными украинскими ракетами.

«Крым — это же ловушка, на самом деле», — написал Арестович в своем telegram-канале. Украинский политик считает, что если Крымский мост будет снесен, то снабжение крымской территории Россией якобы будет осуществляться кораблями, а они могут быть атакованы украинской артиллерией.