В офисе Зеленского назвали Крым ловушкой для России

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Форум Армия-2021 на полигоне Свердловский. Екатеринбург, артиллерия
Арестович предложил свой план захвата Крыма Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Советник президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович назвал Крым ловушкой для России. По его мнению, в случае нападения ВСУ на полуостров может быть снесен Крымский мост. А корабли, предназначенные для снабжения Крыма, рискуют быть атакованными украинскими ракетами.

«Крым — это же ловушка, на самом деле», — написал Арестович в своем telegram-канале. Украинский политик считает, что если Крымский мост будет снесен, то снабжение крымской территории Россией якобы будет осуществляться кораблями, а они могут быть атакованы украинской артиллерией.

Ранее в правительстве ФРГ призвали Евросоюз признать, что Россия никогда не отдаст Крым, передает MK.RU. В администрации президента Украины начали разрабатывать стратегию захвата полуострова, сообщает Пятый канал. На крымской территории начали оборудовать линии обороны, передает слова депутата Госдумы Андрея Гурулева «Национальная служба новостей».

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Советник президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович назвал Крым ловушкой для России. По его мнению, в случае нападения ВСУ на полуостров может быть снесен Крымский мост. А корабли, предназначенные для снабжения Крыма, рискуют быть атакованными украинскими ракетами. «Крым — это же ловушка, на самом деле», — написал Арестович в своем telegram-канале. Украинский политик считает, что если Крымский мост будет снесен, то снабжение крымской территории Россией якобы будет осуществляться кораблями, а они могут быть атакованы украинской артиллерией. Ранее в правительстве ФРГ призвали Евросоюз признать, что Россия никогда не отдаст Крым, передает MK.RU. В администрации президента Украины начали разрабатывать стратегию захвата полуострова, сообщает Пятый канал. На крымской территории начали оборудовать линии обороны, передает слова депутата Госдумы Андрея Гурулева «Национальная служба новостей».
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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