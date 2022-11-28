В офисе Зеленского назвали Крым ловушкой для России

Советник президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович назвал Крым ловушкой для России. По его мнению, в случае нападения ВСУ на полуостров может быть снесен Крымский мост. А корабли, предназначенные для снабжения Крыма, рискуют быть атакованными украинскими ракетами.
«Крым — это же ловушка, на самом деле», — написал Арестович в своем telegram-канале. Украинский политик считает, что если Крымский мост будет снесен, то снабжение крымской территории Россией якобы будет осуществляться кораблями, а они могут быть атакованы украинской артиллерией.
Ранее в правительстве ФРГ призвали Евросоюз признать, что Россия никогда не отдаст Крым, передает MK.RU. В администрации президента Украины начали разрабатывать стратегию захвата полуострова, сообщает Пятый канал. На крымской территории начали оборудовать линии обороны, передает слова депутата Госдумы Андрея Гурулева «Национальная служба новостей».
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Советник президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович назвал Крым ловушкой для России. По его мнению, в случае нападения ВСУ на полуостров может быть снесен Крымский мост. А корабли, предназначенные для снабжения Крыма, рискуют быть атакованными украинскими ракетами. «Крым — это же ловушка, на самом деле», — написал Арестович в своем telegram-канале. Украинский политик считает, что если Крымский мост будет снесен, то снабжение крымской территории Россией якобы будет осуществляться кораблями, а они могут быть атакованы украинской артиллерией. Ранее в правительстве ФРГ призвали Евросоюз признать, что Россия никогда не отдаст Крым, передает MK.RU. В администрации президента Украины начали разрабатывать стратегию захвата полуострова, сообщает Пятый канал. На крымской территории начали оборудовать линии обороны, передает слова депутата Госдумы Андрея Гурулева «Национальная служба новостей».