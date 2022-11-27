Челябинская школьница скончалась от травмы, полученной во время катания на тюбинге

Девочка получила травму грудной клетки во время катания на тюбинге Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Магнитогорске, втором по численности городе Челябинской области, второклассница получила смертельную травму во время катания на тюбинге. Школьница скончалась в больнице.

«Девочку доставили в больницу, предварительно, с травмой грудной клетки. Травму она получила во время катания с горки на тюбинге, которая образовалась после чистки снега», — передает РЕН ТВ.

URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там пообещали уточнить информацию и прокомментировать ЧП позднее.

В феврале 2021 года в Челябинске произошла похожая ситуация. Тогда обошлось без гибели, но инвалидность школьница получила. В прокуратуре области сообщили, что девочка поскользнулась на тротуаре и сломала голень со смещением отломков.