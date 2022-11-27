Челябинская школьница скончалась от травмы, полученной во время катания на тюбинге

В Магнитогорске, втором по численности городе Челябинской области, второклассница получила смертельную травму во время катания на тюбинге. Школьница скончалась в больнице.
«Девочку доставили в больницу, предварительно, с травмой грудной клетки. Травму она получила во время катания с горки на тюбинге, которая образовалась после чистки снега», — передает РЕН ТВ.
URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там пообещали уточнить информацию и прокомментировать ЧП позднее.
В феврале 2021 года в Челябинске произошла похожая ситуация. Тогда обошлось без гибели, но инвалидность школьница получила. В прокуратуре области сообщили, что девочка поскользнулась на тротуаре и сломала голень со смещением отломков.
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