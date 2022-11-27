Гособвинение требует пожизненного заключения для напавшего на пермский вуз

28 ноября 2022 в 13:21 Размер текста - 17 +

Бекмансурову грозит пожизненный срок Фото: Анфалов Максим © URA.RU новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета Прокуратура требует пожизненного заключения для Тимура Бекмансурова, который устроил стрельбу в пермском вузе. С таким заявлением выступил государственный обвинитель Максим Филиппов, передает корреспондент URA.RU из зала суда.



«Просим признать Тимура Бекмансурова виновным. По совокупности совершенных преступлений назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы», — заявил Максим Филиппов. По мнению гособвинения, Бекмансуров представляет опасность для общества. Прокуратура требует, чтобы первые пять лет он провел в тюрьме, остальное время — в колонии общего режима.



Родители Ярослава Арамелева, который погиб во время нападения на вуз, также считают, что Бекмансуров должен сесть в тюрьму пожизненно. «В середине октября, во время посещения могилы сына, мы увидели каску, похожую на военную. И кто-то снял траурную ленту с венка от вуза. О произошедшем мы сообщили в правоохранительные органы. Прошу назначить пожизненный срок, так как у такого всегда найдутся последователи», — завил отец Ярослава Алексей Арамелев.

Прокуратура требует пожизненного заключения для Тимура Бекмансурова, который устроил стрельбу в пермском вузе. С таким заявлением выступил государственный обвинитель Максим Филиппов, передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Просим признать Тимура Бекмансурова виновным. По совокупности совершенных преступлений назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы», — заявил Максим Филиппов. По мнению гособвинения, Бекмансуров представляет опасность для общества. Прокуратура требует, чтобы первые пять лет он провел в тюрьме, остальное время — в колонии общего режима. Родители Ярослава Арамелева, который погиб во время нападения на вуз, также считают, что Бекмансуров должен сесть в тюрьму пожизненно. «В середине октября, во время посещения могилы сына, мы увидели каску, похожую на военную. И кто-то снял траурную ленту с венка от вуза. О произошедшем мы сообщили в правоохранительные органы. Прошу назначить пожизненный срок, так как у такого всегда найдутся последователи», — завил отец Ярослава Алексей Арамелев.