27 ноября 2022
26 ноября 2022

Родители погибшего при стрельбе в пермском вузе просят пожизненного наказания для Бекмансурова

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Бекмансуров в суде. Пермь, бекмансуров тимур
В суде идут прения Фото:
новость из сюжета
Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета

Родители Ярослава Арамелева, убитого во время стрельбы в Пермском классическом университете, которую устроил Тимур Бекмансуров, просят о пожизненном заключении подсудимого. Об этом они заявили перед заседанием Пермского краевого суда.

«Однозначно пожизненное», — ответил отец погибшего на вопрос о сроке заключения для Бекмансурова. Он также отметил, что не будет говорить о денежных выплатах, поскольку это не вернет его ребенка.

Помимо родителей погибшего студента, на судебные прения пришли пострадавшие во время нападения сотрудник ПГНИУ Александр Суслонов и студент из Ирака, который 20 сентября получил сразу несколько ран и уже перенес четыре операции. Маму погибшего Арамелева возмутила приобщенная к делу справка об инвалидности Бекмансурова. «Указано, что он ребенок, но он совершеннолетний человек. Я против такой справки. Пусть переделывают», — произнесла она в зале суда.

Бекмансуров совершил нападение на пермский университет 20 сентября 2021 года. В результате стрельбы погибли 6 человек, более 40 пострадали.

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Родители Ярослава Арамелева, убитого во время стрельбы в Пермском классическом университете, которую устроил Тимур Бекмансуров, просят о пожизненном заключении подсудимого. Об этом они заявили перед заседанием Пермского краевого суда. «Однозначно пожизненное», — ответил отец погибшего на вопрос о сроке заключения для Бекмансурова. Он также отметил, что не будет говорить о денежных выплатах, поскольку это не вернет его ребенка. Помимо родителей погибшего студента, на судебные прения пришли пострадавшие во время нападения сотрудник ПГНИУ Александр Суслонов и студент из Ирака, который 20 сентября получил сразу несколько ран и уже перенес четыре операции. Маму погибшего Арамелева возмутила приобщенная к делу справка об инвалидности Бекмансурова. «Указано, что он ребенок, но он совершеннолетний человек. Я против такой справки. Пусть переделывают», — произнесла она в зале суда. Бекмансуров совершил нападение на пермский университет 20 сентября 2021 года. В результате стрельбы погибли 6 человек, более 40 пострадали.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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