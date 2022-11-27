Родители погибшего при стрельбе в пермском вузе просят пожизненного наказания для Бекмансурова

В суде идут прения Фото: Анфалов Максим © URA.RU

новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета

Родители Ярослава Арамелева, убитого во время стрельбы в Пермском классическом университете, которую устроил Тимур Бекмансуров, просят о пожизненном заключении подсудимого. Об этом они заявили перед заседанием Пермского краевого суда.

«Однозначно пожизненное», — ответил отец погибшего на вопрос о сроке заключения для Бекмансурова. Он также отметил, что не будет говорить о денежных выплатах, поскольку это не вернет его ребенка.

Помимо родителей погибшего студента, на судебные прения пришли пострадавшие во время нападения сотрудник ПГНИУ Александр Суслонов и студент из Ирака, который 20 сентября получил сразу несколько ран и уже перенес четыре операции. Маму погибшего Арамелева возмутила приобщенная к делу справка об инвалидности Бекмансурова. «Указано, что он ребенок, но он совершеннолетний человек. Я против такой справки. Пусть переделывают», — произнесла она в зале суда.

Бекмансуров совершил нападение на пермский университет 20 сентября 2021 года. В результате стрельбы погибли 6 человек, более 40 пострадали.