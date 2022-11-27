Курганцев предупредили о морозах до -34 градусов. Скрин

28 ноября 2022 в 13:58 Размер текста - 17 +

Курганские синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие три дня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области ночью 29 ноября температура воздуха составит -34 градуса. Информация опубликована на сайте Курганского гидрометцентра. «Прогноз погоды по Курганской области. 29 ноября. Ночь: минус 29 — минус 24, при прояснении до -34 градусов», — указано в прогнозе на ближайшие три дня. Во вторник днем температура воздуха в регионе составит минус 20 — минус 15 градусов. По данным синоптиков, ночью 30 ноября и 1 декабря в регионе местами морозы составят до -30 градусов. В последующие дни ожидается от -19 до -14 градусов. Переменная облачность. Небольшой снег возможен в среду. В конце прошлой недели курганцев предупредили об аномально холодной погоде. По данным синоптиков, до 30 ноября в регионе температура воздуха будет ниже климатической нормы на семь градусов. В Кургане ожидаются сильные морозы Скриншот с сайта курганского ЦГМС

В Курганской области ночью 29 ноября температура воздуха составит -34 градуса. Информация опубликована на сайте Курганского гидрометцентра. «Прогноз погоды по Курганской области. 29 ноября. Ночь: минус 29 — минус 24, при прояснении до -34 градусов», — указано в прогнозе на ближайшие три дня. Во вторник днем температура воздуха в регионе составит минус 20 — минус 15 градусов. По данным синоптиков, ночью 30 ноября и 1 декабря в регионе местами морозы составят до -30 градусов. В последующие дни ожидается от -19 до -14 градусов. Переменная облачность. Небольшой снег возможен в среду. В конце прошлой недели курганцев предупредили об аномально холодной погоде. По данным синоптиков, до 30 ноября в регионе температура воздуха будет ниже климатической нормы на семь градусов.