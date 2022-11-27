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Курганцев предупредили о морозах до -34 градусов. Скрин

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Курганские синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие три дня Фото:

В Курганской области ночью 29 ноября температура воздуха составит -34 градуса. Информация опубликована на сайте Курганского гидрометцентра.

«Прогноз погоды по Курганской области. 29 ноября. Ночь: минус 29 — минус 24, при прояснении до -34 градусов», — указано в прогнозе на ближайшие три дня. Во вторник днем температура воздуха в регионе составит минус 20 — минус 15 градусов.

По данным синоптиков, ночью 30 ноября и 1 декабря в регионе местами морозы составят до -30 градусов. В последующие дни ожидается от -19 до -14 градусов. Переменная облачность. Небольшой снег возможен в среду.

В конце прошлой недели курганцев предупредили об аномально холодной погоде. По данным синоптиков, до 30 ноября в регионе температура воздуха будет ниже климатической нормы на семь градусов.

В Кургане ожидаются сильные морозы

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В Курганской области ночью 29 ноября температура воздуха составит -34 градуса. Информация опубликована на сайте Курганского гидрометцентра. «Прогноз погоды по Курганской области. 29 ноября. Ночь: минус 29 — минус 24, при прояснении до -34 градусов», — указано в прогнозе на ближайшие три дня. Во вторник днем температура воздуха в регионе составит минус 20 — минус 15 градусов. По данным синоптиков, ночью 30 ноября и 1 декабря в регионе местами морозы составят до -30 градусов. В последующие дни ожидается от -19 до -14 градусов. Переменная облачность. Небольшой снег возможен в среду. В конце прошлой недели курганцев предупредили об аномально холодной погоде. По данным синоптиков, до 30 ноября в регионе температура воздуха будет ниже климатической нормы на семь градусов.
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