В Курганской области ночью 29 ноября температура воздуха составит -34 градуса. Информация опубликована на сайте Курганского гидрометцентра.
«Прогноз погоды по Курганской области. 29 ноября. Ночь: минус 29 — минус 24, при прояснении до -34 градусов», — указано в прогнозе на ближайшие три дня. Во вторник днем температура воздуха в регионе составит минус 20 — минус 15 градусов.
По данным синоптиков, ночью 30 ноября и 1 декабря в регионе местами морозы составят до -30 градусов. В последующие дни ожидается от -19 до -14 градусов. Переменная облачность. Небольшой снег возможен в среду.
В конце прошлой недели курганцев предупредили об аномально холодной погоде. По данным синоптиков, до 30 ноября в регионе температура воздуха будет ниже климатической нормы на семь градусов.
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