27 ноября 2022
26 ноября 2022
25 ноября 2022

Житель ЯНАО выиграл в лотерею 12 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Лотереи. Тюмень, лотерея, лотерейные билеты, лотереи, лотерейный билет
Очередной житель Ноябрьска выиграл в лотерею Фото:

Житель Ноябрьска (ЯНАО) стал победителем и выиграл в лотерею 12 миллионов рублей. Об этом сообщается на официальной странице во «ВКонтакте» «Столото».

«Снова Ноябрьск! Осенью уже трижды снимали суперпризы участники из этого города. А теперь там появился четвертый миллионер — он выиграл 12 442 842 рублей в „Спортлото ‚5 из 36‘, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что житель Ноябрьска выиграл в лотерею больше трех миллионов рублей. Мужчине посчастливилось получить выигрыш осенью 2022 года.

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Житель Ноябрьска (ЯНАО) стал победителем и выиграл в лотерею 12 миллионов рублей. Об этом сообщается на официальной странице во «ВКонтакте» «Столото». «Снова Ноябрьск! Осенью уже трижды снимали суперпризы участники из этого города. А теперь там появился четвертый миллионер — он выиграл 12 442 842 рублей в „Спортлото ‚5 из 36‘, — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что житель Ноябрьска выиграл в лотерею больше трех миллионов рублей. Мужчине посчастливилось получить выигрыш осенью 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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