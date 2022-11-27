Житель ЯНАО выиграл в лотерею 12 млн рублей

Очередной житель Ноябрьска выиграл в лотерею Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Житель Ноябрьска (ЯНАО) стал победителем и выиграл в лотерею 12 миллионов рублей. Об этом сообщается на официальной странице во «ВКонтакте» «Столото».

«Снова Ноябрьск! Осенью уже трижды снимали суперпризы участники из этого города. А теперь там появился четвертый миллионер — он выиграл 12 442 842 рублей в „Спортлото ‚5 из 36‘, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что житель Ноябрьска выиграл в лотерею больше трех миллионов рублей. Мужчине посчастливилось получить выигрыш осенью 2022 года.