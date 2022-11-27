27 ноября 2022
26 ноября 2022

Пермяк продает вокзал с причалом на месте слияния трех рек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, спасательный круг, вода
В стоимость актива входят здание речного вокзала с причалом и земельный участок Фото:

Пермский предприниматель продает здание речного вокзала с причалом в поселке Ильинском, расположенное на месте слияния трех рек — Камы, Обвы и Челвы. Помимо постройки, в стоимость актива входит земельный участок, рассказал URA.RU продавец.

«Покупал здание 10 лет назад, ранее в нем находился речной вокзал. Планировал оборудовать там дом рыбака, сейчас продаю. Место очень живописное, находится на первой береговой линии на улице Ленина, поблизости есть автостанция и музей», — сообщил корреспонденту агентства предприниматель.

Объявление о продаже объекта собственник разместил на сайте «Авито». Уточняется, что возможные виды использования земельного участка — индивидуальная жилая застройка и коммерческое использование под строительство гостиницы или торгового комплекса. Стоимость актива — 3,55 млн рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае продается яхт-клуб, рассчитанный на десятки катеров. Объект оборудован причалами, на территории круглосуточно работает бригада матросов.

Здание речного вокзала расположено на первой береговой линии в месте слияния трех рек
Фото:

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Пермский предприниматель продает здание речного вокзала с причалом в поселке Ильинском, расположенное на месте слияния трех рек — Камы, Обвы и Челвы. Помимо постройки, в стоимость актива входит земельный участок, рассказал URA.RU продавец. «Покупал здание 10 лет назад, ранее в нем находился речной вокзал. Планировал оборудовать там дом рыбака, сейчас продаю. Место очень живописное, находится на первой береговой линии на улице Ленина, поблизости есть автостанция и музей», — сообщил корреспонденту агентства предприниматель. Объявление о продаже объекта собственник разместил на сайте «Авито». Уточняется, что возможные виды использования земельного участка — индивидуальная жилая застройка и коммерческое использование под строительство гостиницы или торгового комплекса. Стоимость актива — 3,55 млн рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае продается яхт-клуб, рассчитанный на десятки катеров. Объект оборудован причалами, на территории круглосуточно работает бригада матросов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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