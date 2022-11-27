27 ноября 2022

Челябинская прокуратура проконтролирует расследование гибели школьницы после катания на тюбинге

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Пресс-конференция Александра Кондратьева, прокурора Челябинской области. Челябинск, прокурор, погон прокурора, государственный советник юстиции 2 класса
Ход расследования поставлены прокуратурой на контроль Фото:

Прокуратура Челябинской области взяла на контроль расследование гибели второклассницы в Верхнеуральском районе. Девочка получила смертельную травму во время катания на тюбинге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«В настоящее время следственными органами устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ход и результаты доследственной проверки поставлены прокуратурой на контроль», — сообщили URA.RU в прокуратуре региона.

Гибель девочки из поселка Петропавловского произошла 26 ноября. При катании на тюбинге девочка получила травму и была доставлена в больницу. В тот же день она скончалась.

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Прокуратура Челябинской области взяла на контроль расследование гибели второклассницы в Верхнеуральском районе. Девочка получила смертельную травму во время катания на тюбинге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «В настоящее время следственными органами устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ход и результаты доследственной проверки поставлены прокуратурой на контроль», — сообщили URA.RU в прокуратуре региона. Гибель девочки из поселка Петропавловского произошла 26 ноября. При катании на тюбинге девочка получила травму и была доставлена в больницу. В тот же день она скончалась.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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