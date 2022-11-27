Челябинская прокуратура проконтролирует расследование гибели школьницы после катания на тюбинге

Ход расследования поставлены прокуратурой на контроль
Прокуратура Челябинской области взяла на контроль расследование гибели второклассницы в Верхнеуральском районе. Девочка получила смертельную травму во время катания на тюбинге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«В настоящее время следственными органами устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ход и результаты доследственной проверки поставлены прокуратурой на контроль», — сообщили URA.RU в прокуратуре региона.
Гибель девочки из поселка Петропавловского произошла 26 ноября. При катании на тюбинге девочка получила травму и была доставлена в больницу. В тот же день она скончалась.
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