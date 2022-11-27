Челябинская прокуратура проконтролирует расследование гибели школьницы после катания на тюбинге

Ход расследования поставлены прокуратурой на контроль Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура Челябинской области взяла на контроль расследование гибели второклассницы в Верхнеуральском районе. Девочка получила смертельную травму во время катания на тюбинге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«В настоящее время следственными органами устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ход и результаты доследственной проверки поставлены прокуратурой на контроль», — сообщили URA.RU в прокуратуре региона.

Гибель девочки из поселка Петропавловского произошла 26 ноября. При катании на тюбинге девочка получила травму и была доставлена в больницу. В тот же день она скончалась.