27 ноября 2022

В Челябинской области задержатся 30-градусные морозы. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова на вручении экипировки для дворовой хоккейной команды поселка Аэропорт. Челябинск , зима, иней, погода, дерево, климат, мороз, куржак
Температура в Челябинской области вновь начнет падать в ночь на 29 ноября Фото:

Аномальные холода, пришедшие в Челябинскую область на прошлой неделе, задержатся в ряде районов Южного Урала до 1 декабря. Это следует из прогноза регионального гидрометеоцентра.

«В ночь на вторник, 29 ноября, температура в Челябинской области понизится до минус 26, а в низинах до минус 31 градуса. Ночью 30 ноября столбик термометра будет опускаться до минус 28 градусов. Днем среды потеплеет до 11 градусов мороза, начнет идти снег», — пояснили URA.RU в региональном ЦГМС.

Начавшийся 30 ноября снегопад продолжится и на следующие сутки, 1 декабря. В первый день зимы синоптики обещают жителям Челябинской области от 18 до 23 градусов мороза ночью и минус 15 — минус 12 градусов днем. Ветер, порывы которого будут достигать 6 метров в секунду, не прибавит комфорта.

Погода в самом Челябинске 1 декабря не будет слишком отличаться от условий на территории остальной области с той лишь разницей, что осадков в столице региона не ожидается. Два предшествующих дня температура здесь также не достигнет 30-градусной отметки.

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Аномальные холода, пришедшие в Челябинскую область на прошлой неделе, задержатся в ряде районов Южного Урала до 1 декабря. Это следует из прогноза регионального гидрометеоцентра. «В ночь на вторник, 29 ноября, температура в Челябинской области понизится до минус 26, а в низинах до минус 31 градуса. Ночью 30 ноября столбик термометра будет опускаться до минус 28 градусов. Днем среды потеплеет до 11 градусов мороза, начнет идти снег», — пояснили URA.RU в региональном ЦГМС. Начавшийся 30 ноября снегопад продолжится и на следующие сутки, 1 декабря. В первый день зимы синоптики обещают жителям Челябинской области от 18 до 23 градусов мороза ночью и минус 15 — минус 12 градусов днем. Ветер, порывы которого будут достигать 6 метров в секунду, не прибавит комфорта. Погода в самом Челябинске 1 декабря не будет слишком отличаться от условий на территории остальной области с той лишь разницей, что осадков в столице региона не ожидается. Два предшествующих дня температура здесь также не достигнет 30-градусной отметки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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