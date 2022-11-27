Свердловский производитель отказался от собственной линейки одежды ради мобилизованных

Сотрудники предприятия Ray перешли на выполнение гособоронзаказа (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Производитель спортивной одежды Ray из Екатеринбурга отказался от планов по расширению производства ради выполнения гособоронзаказа — сотрудники предприятия отшивают снаряжение для бойцов. При этом часть швей хотели уволиться после смены формата деятельности, но их удалось удержать повышением зарплат и бесплатными обедами. Об этом URA.RU рассказал владелец и директор Ray Андрей Евтюхов.

«Расширение остановлено, все силы брошены на выполнение оборонзаказа. До февраля точно будем максимально отшивать оборонку, а дальше посмотрим — постараемся хоть немного восполнить летнюю коллекцию […] Когда мы взяли оборонзаказ, часть сотрудников хотели уволиться, потому что испугались ответственности. Изделия нужно отшивать очень качественно! На старте производства оборонзаказа пришлось поднять расценки выше плановых в два раза, и только спустя 2-3 недели женщины смогли разогнаться и войти в плановую стоимость работ. Плюс бесплатные обеды», — рассказал Евтюхов.

Сотрудники Ray отшивают маскировочные халаты, балаклавы, шапки, но их у компании покупают благотворительные фонды. В рамках оборонзаказа предприятие шьет амуницию, разнообразные сумки, снаряжение для бойцов.

В Свердловской области мало крупных швейных производств. Для того, чтобы отшить оборонзаказ, нужны минимум 8-10 человек, которые будут заниматься делопроизводством: готовить документацию, вести технический контроль. Соответственно, на эти 8-10 человек должно быть не меньше 40 швей, объясняет Евтюхов. «А у нас очень мало таких производств. Многие заявляют большое количество сотрудников, а смотришь по факту — намного меньше, и они не готовы взять оборонку», — добавляет собеседник.

Ray выпускает спортивную одежду, аксессуары и лыжные смазки, а также занимается оптовой и розничной продажей спортивной экипировки и инвентаря. У компании две производственных площадки — в Екатеринбурге и Дегтярске. Как писало ранее URA.RU, на фоне ухода с российского рынка многих зарубежных спортивных брендов, уральское предприятие хотело нарастить производство.