Экс-глава сил НАТО в Европе предрек Украине катастрофу без помощи США

28 ноября 2022 в 15:31 Размер текста - 17 +

Экс-глава сил НАТО, считает, что США не будут прекращать поддержку Украины Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украину ждет катастрофа в случае отказа США отправлять военную помощь. Такое мнение высказал экс-верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе, адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис. «Если бы республиканцам удалось перекрыть кран помощи, это было бы разрушительно для военных усилий. Если отказаться от этого прямо сейчас, то катастрофа неминуема», — заявил Ставридис в интервью американскому каналу MSNBC . Он отметил, что прекращение поддержки Украины выглядит нереалистично из-за позиции Палаты представителей Конгресса. США отправляют Киеву военную помощь в связи со спецоперацией РФ на Украине. На прошлой неделе президент США Джо Байден решил выделить Украине 400 миллионов долларов на оборону. При этом большая часть членов НАТО исчерпала потенциал для военной поддержки, речь идет о 20 из 30 государств, передает RT со ссылкой на материал газеты The New York Times. По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, помощь Киеву дорого обходится жителям Запада, но нужно увеличивать ее, сообщает Nation News.

Украину ждет катастрофа в случае отказа США отправлять военную помощь. Такое мнение высказал экс-верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе, адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис. «Если бы республиканцам удалось перекрыть кран помощи, это было бы разрушительно для военных усилий. Если отказаться от этого прямо сейчас, то катастрофа неминуема», — заявил Ставридис в интервью американскому каналу MSNBC. Он отметил, что прекращение поддержки Украины выглядит нереалистично из-за позиции Палаты представителей Конгресса. США отправляют Киеву военную помощь в связи со спецоперацией РФ на Украине. На прошлой неделе президент США Джо Байден решил выделить Украине 400 миллионов долларов на оборону. При этом большая часть членов НАТО исчерпала потенциал для военной поддержки, речь идет о 20 из 30 государств, передает RT со ссылкой на материал газеты The New York Times. По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, помощь Киеву дорого обходится жителям Запада, но нужно увеличивать ее, сообщает Nation News.