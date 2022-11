Байден распорядился выделить Киеву 400 млн долларов

23 ноября 2022

Джо Байден выделит Украине 400 миллионов долларов на оборону страны и военные нужды Фото: Official White House Photo / Carlos Fyfe новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент США Джо Байден выделит Украине 400 миллионов долларов на военные нужды. Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома. «Я делегирую Государственному секретарю полномочия распорядиться о выделении до 400 миллионов долларов», — пояснил Байден. Его слова приводятся на официальном сайте Белого дома. Американский лидер отметил, что средства будут выделены на оборонные изделия и услуги Минобороны Украины, а также на обучение украинских солдат. США и другие западные страны оказывают всевозможную помощь Украине после начала спецоперации РФ с целью защиты мирного населения Донбасса. В Пентагоне заявляли, что намерены продолжать оказывать помощь Киеву. Также в Конгрессе США иронично называют Украину 51 штатом. При этом обозреватель аналитического центра The Ron Paul Institute for Peace and Prosperity Рон Пол говорил о том, что американские власти разочаровываются в президенте Украины Владимире Зеленском. Также Европейский банк развития одобрил предоставление Украине помощи на сумму 372 миллионов долларов, пишет RT. Кроме того, в Минобороны Великобритании объявили о передаче Киеву вертолетов Sea Kings, сообщает «Национальная служба новостей».

