Бойцы из Чечни проводят оперативно-розыскные мероприятия в Херсонской области для выявления диверсантов. Об этом рассказал глава ресупблики Рамзан Кадыров.
«На этом расстоянии протяженностью в 150 километров наши воины проверяют документы у жителей, выявляют скрывающихся украинских диверсантов, переброшенных сюда из города Херсона, а также находят в населенных пунктах схроны с оружием и боеприпасами. Счет уже идет на десятки тайников», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Бойцы действуют совместно с Росгвардией и ОМОН. По словам главы Чечни, они действуют корректно по отношению к мирным гражданам.
Херсонская область и большая часть Запорожья вошли в состав России в результате проведения спецоперации на Украине. Жители региона проголосовали на референдуме за присоединение к РФ. На прошлой неделе в Минобороны РФ сообщили, что российские военные уничтожили группу диверсантов в Запорожской области.
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Бойцы из Чечни проводят оперативно-розыскные мероприятия в Херсонской области для выявления диверсантов. Об этом рассказал глава ресупблики Рамзан Кадыров. «На этом расстоянии протяженностью в 150 километров наши воины проверяют документы у жителей, выявляют скрывающихся украинских диверсантов, переброшенных сюда из города Херсона, а также находят в населенных пунктах схроны с оружием и боеприпасами. Счет уже идет на десятки тайников», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Бойцы действуют совместно с Росгвардией и ОМОН. По словам главы Чечни, они действуют корректно по отношению к мирным гражданам. Херсонская область и большая часть Запорожья вошли в состав России в результате проведения спецоперации на Украине. Жители региона проголосовали на референдуме за присоединение к РФ. На прошлой неделе в Минобороны РФ сообщили, что российские военные уничтожили группу диверсантов в Запорожской области.