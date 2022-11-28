Кадыров показал, как в Херсонской области ищут диверсантов. Видео

28 ноября 2022 в 15:55 Размер текста - 17 +

Российские военные проверяют документы у жителей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы из Чечни проводят оперативно-розыскные мероприятия в Херсонской области для выявления диверсантов. Об этом рассказал глава ресупблики Рамзан Кадыров. «На этом расстоянии протяженностью в 150 километров наши воины проверяют документы у жителей, выявляют скрывающихся украинских диверсантов, переброшенных сюда из города Херсона, а также находят в населенных пунктах схроны с оружием и боеприпасами. Счет уже идет на десятки тайников», — написал Кадыров в своем telegram-канале . Бойцы действуют совместно с Росгвардией и ОМОН. По словам главы Чечни, они действуют корректно по отношению к мирным гражданам. Херсонская область и большая часть Запорожья вошли в состав России в результате проведения спецоперации на Украине. Жители региона проголосовали на референдуме за присоединение к РФ. На прошлой неделе в Минобороны РФ сообщили, что российские военные уничтожили группу диверсантов в Запорожской области.

Бойцы из Чечни проводят оперативно-розыскные мероприятия в Херсонской области для выявления диверсантов. Об этом рассказал глава ресупблики Рамзан Кадыров. «На этом расстоянии протяженностью в 150 километров наши воины проверяют документы у жителей, выявляют скрывающихся украинских диверсантов, переброшенных сюда из города Херсона, а также находят в населенных пунктах схроны с оружием и боеприпасами. Счет уже идет на десятки тайников», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Бойцы действуют совместно с Росгвардией и ОМОН. По словам главы Чечни, они действуют корректно по отношению к мирным гражданам. Херсонская область и большая часть Запорожья вошли в состав России в результате проведения спецоперации на Украине. Жители региона проголосовали на референдуме за присоединение к РФ. На прошлой неделе в Минобороны РФ сообщили, что российские военные уничтожили группу диверсантов в Запорожской области.