Кадыров показал, как в Херсонской области ищут диверсантов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстановка в освобожденных районах в г. Мариуполь. Украина, армия, украина, мариуполь, война, военный, военнослужащий, вежливые люди, солдат, сво, специальная военная операция
Российские военные проверяют документы у жителей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы из Чечни проводят оперативно-розыскные мероприятия в Херсонской области для выявления диверсантов. Об этом рассказал глава ресупблики Рамзан Кадыров.

«На этом расстоянии протяженностью в 150 километров наши воины проверяют документы у жителей, выявляют скрывающихся украинских диверсантов, переброшенных сюда из города Херсона, а также находят в населенных пунктах схроны с оружием и боеприпасами. Счет уже идет на десятки тайников», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Бойцы действуют совместно с Росгвардией и ОМОН. По словам главы Чечни, они действуют корректно по отношению к мирным гражданам.

Херсонская область и большая часть Запорожья вошли в состав России в результате проведения спецоперации на Украине. Жители региона проголосовали на референдуме за присоединение к РФ. На прошлой неделе в Минобороны РФ сообщили, что российские военные уничтожили группу диверсантов в Запорожской области.

Все главные новости о спецоперации - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бойцы из Чечни проводят оперативно-розыскные мероприятия в Херсонской области для выявления диверсантов. Об этом рассказал глава ресупблики Рамзан Кадыров. «На этом расстоянии протяженностью в 150 километров наши воины проверяют документы у жителей, выявляют скрывающихся украинских диверсантов, переброшенных сюда из города Херсона, а также находят в населенных пунктах схроны с оружием и боеприпасами. Счет уже идет на десятки тайников», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Бойцы действуют совместно с Росгвардией и ОМОН. По словам главы Чечни, они действуют корректно по отношению к мирным гражданам. Херсонская область и большая часть Запорожья вошли в состав России в результате проведения спецоперации на Украине. Жители региона проголосовали на референдуме за присоединение к РФ. На прошлой неделе в Минобороны РФ сообщили, что российские военные уничтожили группу диверсантов в Запорожской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...