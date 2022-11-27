27 ноября 2022

Свердловскую область захватил новый вирус простуды

В Свердловской области стали чаще болеть метапневмовирусом
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт
Данный вирус вызывает заболевания верхних и нижних дыхательных путей Фото:

В Свердловской области стали чаще болеть метапневмовирусом. Данный вирус вызывает заболевания верхних дыхательных путей, а также поражает нижние дыхательные пути. Об этом URA.RU сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

«В рамках лабораторного мониторинга за возбудителями ОРВИ в лабораториях и медорганизациях обследовано 114 человек: доминирует метапневмовирус. Самыми распространенными симптомами метапневмовируса являются: кашель, насморк, одышка, лихорадка и головная боль», — сказано в сообщении.

Неблагополучные по заболеваемости (выше среднеобластного в 1,5 раза и более):Асбестовский ГО, ГО Богданович, ГО Сухой Лог, Сысертский ГО, ГО Рефтинский, ГО ЗАТО Свободный.

Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области резко выросло число зараженных ОРВИ, половина из них — дети. В структуре заболеваемости 57% составляют дети.

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В Свердловской области стали чаще болеть метапневмовирусом. Данный вирус вызывает заболевания верхних дыхательных путей, а также поражает нижние дыхательные пути. Об этом URA.RU сообщили в региональном Роспотребнадзоре. «В рамках лабораторного мониторинга за возбудителями ОРВИ в лабораториях и медорганизациях обследовано 114 человек: доминирует метапневмовирус. Самыми распространенными симптомами метапневмовируса являются: кашель, насморк, одышка, лихорадка и головная боль», — сказано в сообщении. Неблагополучные по заболеваемости (выше среднеобластного в 1,5 раза и более):Асбестовский ГО, ГО Богданович, ГО Сухой Лог, Сысертский ГО, ГО Рефтинский, ГО ЗАТО Свободный. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области резко выросло число зараженных ОРВИ, половина из них — дети. В структуре заболеваемости 57% составляют дети.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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