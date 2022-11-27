Свердловскую область захватил новый вирус простуды

В Свердловской области стали чаще болеть метапневмовирусом

Данный вирус вызывает заболевания верхних и нижних дыхательных путей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Свердловской области стали чаще болеть метапневмовирусом. Данный вирус вызывает заболевания верхних дыхательных путей, а также поражает нижние дыхательные пути. Об этом URA.RU сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

«В рамках лабораторного мониторинга за возбудителями ОРВИ в лабораториях и медорганизациях обследовано 114 человек: доминирует метапневмовирус. Самыми распространенными симптомами метапневмовируса являются: кашель, насморк, одышка, лихорадка и головная боль», — сказано в сообщении.

Неблагополучные по заболеваемости (выше среднеобластного в 1,5 раза и более):Асбестовский ГО, ГО Богданович, ГО Сухой Лог, Сысертский ГО, ГО Рефтинский, ГО ЗАТО Свободный.

Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области резко выросло число зараженных ОРВИ, половина из них — дети. В структуре заболеваемости 57% составляют дети.