Армия РФ отразила контратаку ВСУ в Донбассе

28 ноября 2022 в 16:39 Размер текста - 17 +

Российские военные успешно отбивают атаки ВСУ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные отбили атаку ВСУ на южно-донецком, артемовском и красно-лиманском направлениях. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «На Южно-Донецком направлении в районе населенных пунктов Нескучное и Октябрь Донецкой Народной Республики ударами артиллерии и действиями российских штурмовых групп отражены две контратаки ВСУ. За сутки уничтожено свыше 50-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и боевая машина пехоты», — сообщили в Минобороны РФ во время брифинга . Также армия РФ отразила атаку на артемовском направлении в районе Белогоровки, Бахмутского, Яковлевки, Иванграда. Там были уничтожены до 80 украинских солдат и техника. На Купянском направлении ВСУ предпринимали попытки атаки в районе Куземовки, армия РФ уничтожила более 50 военных и технику. На красно-лиманском направлении российские военные нанесли поражение двум ротам ВСУ. Неделю назад военные РФ сорвали атаку ВСУ на южно-донецком, купянском и красно-лиманском направлениях. Украинская армия несет тяжелые потери на артемовском направлении и пытается укрепить свои позиции, передает телеканал 360. Российские военные успешно продвигаются в направлении Угледара и Павловки, цитирует «Национальная служба новостей» врио главы ДНР Дениса Пушилина.

Российские военные отбили атаку ВСУ на южно-донецком, артемовском и красно-лиманском направлениях. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «На Южно-Донецком направлении в районе населенных пунктов Нескучное и Октябрь Донецкой Народной Республики ударами артиллерии и действиями российских штурмовых групп отражены две контратаки ВСУ. За сутки уничтожено свыше 50-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и боевая машина пехоты», — сообщили в Минобороны РФ во время брифинга. Также армия РФ отразила атаку на артемовском направлении в районе Белогоровки, Бахмутского, Яковлевки, Иванграда. Там были уничтожены до 80 украинских солдат и техника. На Купянском направлении ВСУ предпринимали попытки атаки в районе Куземовки, армия РФ уничтожила более 50 военных и технику. На красно-лиманском направлении российские военные нанесли поражение двум ротам ВСУ. Неделю назад военные РФ сорвали атаку ВСУ на южно-донецком, купянском и красно-лиманском направлениях. Украинская армия несет тяжелые потери на артемовском направлении и пытается укрепить свои позиции, передает телеканал 360. Российские военные успешно продвигаются в направлении Угледара и Павловки, цитирует «Национальная служба новостей» врио главы ДНР Дениса Пушилина.