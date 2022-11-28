Армия РФ отразила контратаку ВСУ в Донбассе

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военная техника, учебные стрельбы, рсзо град, реактивная система залпового огня, реактивная артиллерия
Российские военные успешно отбивают атаки ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные отбили атаку ВСУ на южно-донецком, артемовском и красно-лиманском направлениях. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«На Южно-Донецком направлении в районе населенных пунктов Нескучное и Октябрь Донецкой Народной Республики ударами артиллерии и действиями российских штурмовых групп отражены две контратаки ВСУ. За сутки уничтожено свыше 50-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и боевая машина пехоты», — сообщили в Минобороны РФ во время брифинга.

Также армия РФ отразила атаку на артемовском направлении в районе Белогоровки, Бахмутского, Яковлевки, Иванграда. Там были уничтожены до 80 украинских солдат и техника. На Купянском направлении ВСУ предпринимали попытки атаки в районе Куземовки, армия РФ уничтожила более 50 военных и технику. На красно-лиманском направлении российские военные нанесли поражение двум ротам ВСУ.

Неделю назад военные РФ сорвали атаку ВСУ на южно-донецком, купянском и красно-лиманском направлениях. Украинская армия несет тяжелые потери на артемовском направлении и пытается укрепить свои позиции, передает телеканал 360. Российские военные успешно продвигаются в направлении Угледара и Павловки, цитирует «Национальная служба новостей» врио главы ДНР Дениса Пушилина.

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Российские военные отбили атаку ВСУ на южно-донецком, артемовском и красно-лиманском направлениях. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «На Южно-Донецком направлении в районе населенных пунктов Нескучное и Октябрь Донецкой Народной Республики ударами артиллерии и действиями российских штурмовых групп отражены две контратаки ВСУ. За сутки уничтожено свыше 50-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и боевая машина пехоты», — сообщили в Минобороны РФ во время брифинга. Также армия РФ отразила атаку на артемовском направлении в районе Белогоровки, Бахмутского, Яковлевки, Иванграда. Там были уничтожены до 80 украинских солдат и техника. На Купянском направлении ВСУ предпринимали попытки атаки в районе Куземовки, армия РФ уничтожила более 50 военных и технику. На красно-лиманском направлении российские военные нанесли поражение двум ротам ВСУ. Неделю назад военные РФ сорвали атаку ВСУ на южно-донецком, купянском и красно-лиманском направлениях. Украинская армия несет тяжелые потери на артемовском направлении и пытается укрепить свои позиции, передает телеканал 360. Российские военные успешно продвигаются в направлении Угледара и Павловки, цитирует «Национальная служба новостей» врио главы ДНР Дениса Пушилина.
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