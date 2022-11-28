Военный академик Козин: РФ нужно усилить обстрелы Украины и бить по новым объектам

28 ноября 2022 в 20:19 Размер текста - 17 +

России нужно держать под контролем военную логистику Украины Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы РФ должны усиленно и стабильно бить по критическим объектам инфраструктуры Украины, также удары должны наноситься по каналам поставок западного вооружения. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин. «Эти операции по критически важным объектам инфраструктуры мы не должны прекращать. Нужно это делать усиленно, постоянно, стабильно, но, чтобы добавлялась блокировка военных поставок и грузов. Во время Великой Отечественной войны СССР очень активно занимались рельсовой или минной войной. Специальные задания давались партизанским отрядам, чтобы взрывать эшелоны с немецко-фашистскими вооружениями, техникой, танками и боеприпасами. Без всяких учебников люди понимали, что перекрытие каналов поставок вооружения техники, это очень серьезная задача, очень важная. Ее никогда нельзя забывать», — сказал Владимир Козин. С мнением Козина согласен гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «Держать под контролем военную логистику противника довольно сложно, даже имея спутниковую группировку и ракетные вооружения, потому что территория Украины очень большая, густо населена, поэтому надо точечно работать и обрезать пути доставки каких-то вооружений, припасов, ГСМ», — уточнил собеседник агентства. Кроме того, отметил военный аналитик, обстрелы энергетической инфраструктуры влияют на работу спутников Starlink, обеспечивающих связь ВСУ. «Стоит отметить, что та же самая система Starlink беспроводного интернета, которая предоставляет широкополосный доступ военнослужащим, система от Илона Маска, практически не работает на Украине. Не только потому что не оплачивается какими-то силами, а прежде всего, потому что они обесточены. Им нужно постоянно иметь прямой доступ к электроэнергии, а ее просто целыми районами на Украине сейчас нет. Прежде всего вырубаются те районы, которые наиболее близки к зоне специальной военной операции, в зоне боевых действий», — подчеркнул Михайлов. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что вооруженные силы России массированным ударом лишили украинскую армию возможности переброски резервов. 15 ноября была проведена самая масштабная ракетная атака. Полковник в отставке Анатолий Матвийчук выразил мнение, что население Украины, деморализованное постоянные перебоями подачи тепла и электроэнергии, принудит свое правительство к переговорам с Россией. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вооруженные силы РФ должны усиленно и стабильно бить по критическим объектам инфраструктуры Украины, также удары должны наноситься по каналам поставок западного вооружения. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин. «Эти операции по критически важным объектам инфраструктуры мы не должны прекращать. Нужно это делать усиленно, постоянно, стабильно, но, чтобы добавлялась блокировка военных поставок и грузов. Во время Великой Отечественной войны СССР очень активно занимались рельсовой или минной войной. Специальные задания давались партизанским отрядам, чтобы взрывать эшелоны с немецко-фашистскими вооружениями, техникой, танками и боеприпасами. Без всяких учебников люди понимали, что перекрытие каналов поставок вооружения техники, это очень серьезная задача, очень важная. Ее никогда нельзя забывать», — сказал Владимир Козин. С мнением Козина согласен гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «Держать под контролем военную логистику противника довольно сложно, даже имея спутниковую группировку и ракетные вооружения, потому что территория Украины очень большая, густо населена, поэтому надо точечно работать и обрезать пути доставки каких-то вооружений, припасов, ГСМ», — уточнил собеседник агентства. Кроме того, отметил военный аналитик, обстрелы энергетической инфраструктуры влияют на работу спутников Starlink, обеспечивающих связь ВСУ. «Стоит отметить, что та же самая система Starlink беспроводного интернета, которая предоставляет широкополосный доступ военнослужащим, система от Илона Маска, практически не работает на Украине. Не только потому что не оплачивается какими-то силами, а прежде всего, потому что они обесточены. Им нужно постоянно иметь прямой доступ к электроэнергии, а ее просто целыми районами на Украине сейчас нет. Прежде всего вырубаются те районы, которые наиболее близки к зоне специальной военной операции, в зоне боевых действий», — подчеркнул Михайлов. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что вооруженные силы России массированным ударом лишили украинскую армию возможности переброски резервов. 15 ноября была проведена самая масштабная ракетная атака. Полковник в отставке Анатолий Матвийчук выразил мнение, что население Украины, деморализованное постоянные перебоями подачи тепла и электроэнергии, принудит свое правительство к переговорам с Россией.