МО РФ: удары по Украине нарушили переброску резервистов ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, ракета
Переброска украинских резервов после ракетного удара ВС РФ значительно замедлилась Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России массированным ударом лишили украинскую армию возможности переброски резервов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Ударами нарушена переброска железнодорожным транспортом украинских военных резервов», — сказано в пресс-релизе ведомства. Там добавили, что помимо переброски резервов также замедлился подвоз западного вооружения и боеприпасов к месту проведения боев.

Ранее в Минобороны опровергли информацию об ракетном ударе по Киеву. Разрушения стали следствием упавших ракет ПВО Украины.

Все главные новости о спецоперации - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы России массированным ударом лишили украинскую армию возможности переброски резервов. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Ударами нарушена переброска железнодорожным транспортом украинских военных резервов», — сказано в пресс-релизе ведомства. Там добавили, что помимо переброски резервов также замедлился подвоз западного вооружения и боеприпасов к месту проведения боев. Ранее в Минобороны опровергли информацию об ракетном ударе по Киеву. Разрушения стали следствием упавших ракет ПВО Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...