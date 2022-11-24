МО РФ: удары по Украине нарушили переброску резервистов ВСУ

Переброска украинских резервов после ракетного удара ВС РФ значительно замедлилась
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы России массированным ударом лишили украинскую армию возможности переброски резервов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Ударами нарушена переброска железнодорожным транспортом украинских военных резервов», — сказано в пресс-релизе ведомства. Там добавили, что помимо переброски резервов также замедлился подвоз западного вооружения и боеприпасов к месту проведения боев.
Ранее в Минобороны опровергли информацию об ракетном ударе по Киеву. Разрушения стали следствием упавших ракет ПВО Украины.