Полковник Матвийчук: атака на энергоинфраструктуру Украины приблизит переговоры

26 ноября 2022 в 19:20 Размер текста - 17 +

Без энергетики Украина лишится продовольствия, сказал Анатолий Матвийчук Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Население Украины, деморализованное постоянные перебоями подачи тепла и электроэнергии, принудит свое правительство к переговорам с Россией. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился бывший офицер спецназа, экс-разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Сейчас стоит вопрос об эвакуации Киева. Он замерзает. Там нет снабжения. А если нет энергетики, значит нет продовольствия. Это все причинно-следственные связи. Они вытекают из этих наших ударов. Мы их наносим не только по прифронтовой полосе, а по глубине, по Западной Украине, и не даем возможность выходить на фронт оттуда. Тем самым создаем предпосылки для нормальных людей развивать протестные настроения и требовать у своего правительства если не прекращения [конфликта], то по крайне мере, сесть за стол переговоров», — сказал Анатолий Матвийчук. По его словам, российские удары по критической инфраструктуре в значительной степени отличаются от тех, что используют НАТО. «Это называется система глобального удара или всеобъемлющей операции. На всю глубину оперативного построения противника, включая его энергические и инфраструктурные построения, они наносят удар. Когда они бомбили Белград, за сутки были уничтожены практически все мосты через Дунай. Мы еще не одного моста Украины через Днепр не уничтожили. Это наше гуманное отношение к населению. Это братский нам народ. Все-таки придется когда-то нам с ними жить и договариваться», — объяснил полковник в отставке. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию с целью защиты населения Донбасса. Ее задачей является демилитаризация Украины. Осенью Россия приступила к массированным ракетным атакам по объектам энергетической инфраструктуры. Таким образом удалось лишить украинскую армию возможности переброски резервов, западного вооружения и боеприпасов. 15 ноября произошла одна из крупнейших атак, многие города остались без света, звучала ракетная тревога. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Население Украины, деморализованное постоянные перебоями подачи тепла и электроэнергии, принудит свое правительство к переговорам с Россией. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился бывший офицер спецназа, экс-разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Сейчас стоит вопрос об эвакуации Киева. Он замерзает. Там нет снабжения. А если нет энергетики, значит нет продовольствия. Это все причинно-следственные связи. Они вытекают из этих наших ударов. Мы их наносим не только по прифронтовой полосе, а по глубине, по Западной Украине, и не даем возможность выходить на фронт оттуда. Тем самым создаем предпосылки для нормальных людей развивать протестные настроения и требовать у своего правительства если не прекращения [конфликта], то по крайне мере, сесть за стол переговоров», — сказал Анатолий Матвийчук. По его словам, российские удары по критической инфраструктуре в значительной степени отличаются от тех, что используют НАТО. «Это называется система глобального удара или всеобъемлющей операции. На всю глубину оперативного построения противника, включая его энергические и инфраструктурные построения, они наносят удар. Когда они бомбили Белград, за сутки были уничтожены практически все мосты через Дунай. Мы еще не одного моста Украины через Днепр не уничтожили. Это наше гуманное отношение к населению. Это братский нам народ. Все-таки придется когда-то нам с ними жить и договариваться», — объяснил полковник в отставке. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию с целью защиты населения Донбасса. Ее задачей является демилитаризация Украины. Осенью Россия приступила к массированным ракетным атакам по объектам энергетической инфраструктуры. Таким образом удалось лишить украинскую армию возможности переброски резервов, западного вооружения и боеприпасов. 15 ноября произошла одна из крупнейших атак, многие города остались без света, звучала ракетная тревога.