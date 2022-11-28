Перевозчики Кургана заявили о неожиданной проблеме из-за транспортной реформы

29 ноября 2022 в 15:45 Размер текста - 17 +

Перевозчики участвуют в конкурсе, связанном с 40 новыми автобусными маршрутами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане Перевозчикам Кургана для участия в конкурсе, связанном с новыми маршрутами, пришлось потратить на сбор документов больше времени, чем обычно. Об этом URA.RU сообщил председатель Союза транспортных организаций Курганской области Игорь Кимаковский. «Этот [конкурс] все равно отличается от тех конкурсов, которые были до этого. Перевозчику нужно собирать большой пакет документов. Время, которое нужно на это потратить, увеличилось», — объяснил Кимаковский. В декабре власти планируют выбрать перевозчиков, которые будут с начала 2023 года отвечать за 40 новых автобусных маршрутов в Кургане. Перевозчики будут обязаны выполнять определенные требования, в том числе не поднимать стоимость поездки выше 30 рублей, а мэрия компенсирует часть расходов. Тем, кто будет участвовать в транспортной реформе, за пять лет придется дважды обновить автобусный парк. Постепенно новые маршруты заменят 51 старый.

Перевозчикам Кургана для участия в конкурсе, связанном с новыми маршрутами, пришлось потратить на сбор документов больше времени, чем обычно. Об этом URA.RU сообщил председатель Союза транспортных организаций Курганской области Игорь Кимаковский. «Этот [конкурс] все равно отличается от тех конкурсов, которые были до этого. Перевозчику нужно собирать большой пакет документов. Время, которое нужно на это потратить, увеличилось», — объяснил Кимаковский. В декабре власти планируют выбрать перевозчиков, которые будут с начала 2023 года отвечать за 40 новых автобусных маршрутов в Кургане. Перевозчики будут обязаны выполнять определенные требования, в том числе не поднимать стоимость поездки выше 30 рублей, а мэрия компенсирует часть расходов. Тем, кто будет участвовать в транспортной реформе, за пять лет придется дважды обновить автобусный парк. Постепенно новые маршруты заменят 51 старый.