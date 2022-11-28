28 ноября 2022

Перевозчики Кургана заявили о неожиданной проблеме из-за транспортной реформы

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусы. Курган, автобус, общественный транспорт, пассажиры
Перевозчики участвуют в конкурсе, связанном с 40 новыми автобусными маршрутами Фото:
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Передел транспортного рынка в Кургане

Перевозчикам Кургана для участия в конкурсе, связанном с новыми маршрутами, пришлось потратить на сбор документов больше времени, чем обычно. Об этом URA.RU сообщил председатель Союза транспортных организаций Курганской области Игорь Кимаковский.

«Этот [конкурс] все равно отличается от тех конкурсов, которые были до этого. Перевозчику нужно собирать большой пакет документов. Время, которое нужно на это потратить, увеличилось», — объяснил Кимаковский.

В декабре власти планируют выбрать перевозчиков, которые будут с начала 2023 года отвечать за 40 новых автобусных маршрутов в Кургане. Перевозчики будут обязаны выполнять определенные требования, в том числе не поднимать стоимость поездки выше 30 рублей, а мэрия компенсирует часть расходов. Тем, кто будет участвовать в транспортной реформе, за пять лет придется дважды обновить автобусный парк. Постепенно новые маршруты заменят 51 старый.

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Перевозчикам Кургана для участия в конкурсе, связанном с новыми маршрутами, пришлось потратить на сбор документов больше времени, чем обычно. Об этом URA.RU сообщил председатель Союза транспортных организаций Курганской области Игорь Кимаковский. «Этот [конкурс] все равно отличается от тех конкурсов, которые были до этого. Перевозчику нужно собирать большой пакет документов. Время, которое нужно на это потратить, увеличилось», — объяснил Кимаковский. В декабре власти планируют выбрать перевозчиков, которые будут с начала 2023 года отвечать за 40 новых автобусных маршрутов в Кургане. Перевозчики будут обязаны выполнять определенные требования, в том числе не поднимать стоимость поездки выше 30 рублей, а мэрия компенсирует часть расходов. Тем, кто будет участвовать в транспортной реформе, за пять лет придется дважды обновить автобусный парк. Постепенно новые маршруты заменят 51 старый.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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