Норвегия купит Украине газ на зиму за свои деньги

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Отправка первой партии сжиженного природного газа автотранспортом из России в Казахстан. Екатеринбург, газ, трубы, вентиль, газпром трансгаз екатеринбург, комплекс по производству спг
Также средства пойдут на восстановление электроснабжения на Украине Фото:

Норвегия выделит 190 млн евро на закупку газа для Украины, а также не ремонт электроснабжения. Об этом сообщили в правительстве Норвегии.

«С собой в Киев министр иностранных дел привезла недавно подписанное соглашение о поддержке Норвегии в размере 190 млн евро на покупку газа», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства. Там добавили, что дополнительные средства пойдут на восстановление электроснабжения и иной инфраструктуры на Украине.

Ранее власти Израиля приняли решение отправить Украине в качестве гуманитарной помощи генераторы, медоборудование и лекарства. Япония также согласовала с украинскими властями отправку генераторов и солнечных батарей на 2,57 млн долларов, передает RT.

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Норвегия выделит 190 млн евро на закупку газа для Украины, а также не ремонт электроснабжения. Об этом сообщили в правительстве Норвегии. «С собой в Киев министр иностранных дел привезла недавно подписанное соглашение о поддержке Норвегии в размере 190 млн евро на покупку газа», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства. Там добавили, что дополнительные средства пойдут на восстановление электроснабжения и иной инфраструктуры на Украине. Ранее власти Израиля приняли решение отправить Украине в качестве гуманитарной помощи генераторы, медоборудование и лекарства. Япония также согласовала с украинскими властями отправку генераторов и солнечных батарей на 2,57 млн долларов, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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