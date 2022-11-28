Норвегия купит Украине газ на зиму за свои деньги

Норвегия выделит 190 млн евро на закупку газа для Украины, а также не ремонт электроснабжения. Об этом сообщили в правительстве Норвегии.
«С собой в Киев министр иностранных дел привезла недавно подписанное соглашение о поддержке Норвегии в размере 190 млн евро на покупку газа», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства. Там добавили, что дополнительные средства пойдут на восстановление электроснабжения и иной инфраструктуры на Украине.
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Норвегия выделит 190 млн евро на закупку газа для Украины, а также не ремонт электроснабжения. Об этом сообщили в правительстве Норвегии. «С собой в Киев министр иностранных дел привезла недавно подписанное соглашение о поддержке Норвегии в размере 190 млн евро на покупку газа», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства. Там добавили, что дополнительные средства пойдут на восстановление электроснабжения и иной инфраструктуры на Украине. Ранее власти Израиля приняли решение отправить Украине в качестве гуманитарной помощи генераторы, медоборудование и лекарства. Япония также согласовала с украинскими властями отправку генераторов и солнечных батарей на 2,57 млн долларов, передает RT.