В Свердловской области осужденных устроили на работу на оборонное предприятие

Осужденных к принудительным работам в Свердловской области трудоустроят на «Уралвагонзавод». 250 мужчин будут работать по специальностям оператор станков с программным управлением, сверловщик, токарь, фрезеровщик и другие. Об этом URA.RU сообщили в ГУФСИН по Свердловской области.
«Всего на предприятии трудоустроят 250 осужденных. Они будут трудиться по специальностям: оператор станков с программным управлением, сверловщик, токарь, фрезеровщик, шлифовщик, электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, слесарь механосборочных работ, машинист крана», — рассказали в ведомстве.
Такое решение приняли по результатам совещания под председательством полномочного представителя президента РФ в УрФО Владимира Якушева. Из зарплаты осужденных к принудительным работам удерживают от 5 до 20%.
Ранее URA.RU сообщало, что на предприятие «Ураласбест» вернули 11 из 31 ошибочно мобилизованных работников. По остальным работникам предприятие ведет переговоры с Минобороны РФ.
Осужденные к принудительным работам будут трудиться на УВЗ
Фото: ГУФСИН по Свердловской области
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Осужденных к принудительным работам в Свердловской области трудоустроят на «Уралвагонзавод». 250 мужчин будут работать по специальностям оператор станков с программным управлением, сверловщик, токарь, фрезеровщик и другие. Об этом URA.RU сообщили в ГУФСИН по Свердловской области. «Всего на предприятии трудоустроят 250 осужденных. Они будут трудиться по специальностям: оператор станков с программным управлением, сверловщик, токарь, фрезеровщик, шлифовщик, электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, слесарь механосборочных работ, машинист крана», — рассказали в ведомстве. Такое решение приняли по результатам совещания под председательством полномочного представителя президента РФ в УрФО Владимира Якушева. Из зарплаты осужденных к принудительным работам удерживают от 5 до 20%. Ранее URA.RU сообщало, что на предприятие «Ураласбест» вернули 11 из 31 ошибочно мобилизованных работников. По остальным работникам предприятие ведет переговоры с Минобороны РФ.