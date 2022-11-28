В Свердловской области осужденных устроили на работу на оборонное предприятие

На «Уралвагонзаводе» будут трудиться осужденные к принудительным работам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Осужденных к принудительным работам в Свердловской области трудоустроят на «Уралвагонзавод». 250 мужчин будут работать по специальностям оператор станков с программным управлением, сверловщик, токарь, фрезеровщик и другие. Об этом URA.RU сообщили в ГУФСИН по Свердловской области.

«Всего на предприятии трудоустроят 250 осужденных. Они будут трудиться по специальностям: оператор станков с программным управлением, сверловщик, токарь, фрезеровщик, шлифовщик, электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, слесарь механосборочных работ, машинист крана», — рассказали в ведомстве.

Такое решение приняли по результатам совещания под председательством полномочного представителя президента РФ в УрФО Владимира Якушева. Из зарплаты осужденных к принудительным работам удерживают от 5 до 20%.

Ранее URA.RU сообщало, что на предприятие «Ураласбест» вернули 11 из 31 ошибочно мобилизованных работников. По остальным работникам предприятие ведет переговоры с Минобороны РФ.