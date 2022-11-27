В Кургане бывшая сотрудница налоговой обманула работодателя

Бывшая сотрудница налоговой скрыла свое предыдущее место работы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокуратура Курганской области уличила бывшую сотрудницу городского управления Налоговой службы в обмане. Женщина не сообщила своему работодателю о службе в ведомстве. Об этом сообщается на официальном сайте областной прокуратуры.

«В нарушение Федерального закона при заключении трудового договора с работодателем женщина не сообщила ему сведения о последнем месте службы. Несоблюдение гражданином требований влечет прекращение трудового или гражданско-правового договора», — указано в сообщении.

Жительница города Кургана работала специалистом 1-разряда отдела работы с налогоплательщиками. Сообщается, что женщина была уволена по причинам, которые прокуратурой не указываются. По требованию надзорного ведомства договор между бывшей сотрудницей налоговой и ее новым работодателем был расторгнут.

Ранее URA.RU писало, что региональная прокуратура поймала курганскую ОПГ, которая помогала бизнесменам не платить налоги. Группа занималась махинациями с банковскими операциями. Первый заместитель прокурора области утвердил обвинение в отношении ее участников.