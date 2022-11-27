27 ноября 2022

В Кургане бывшая сотрудница налоговой обманула работодателя

© Служба новостей «URA.RU»
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Остановочные комплексы. Курган, здание налоговой инспекции
Бывшая сотрудница налоговой скрыла свое предыдущее место работы Фото:

Прокуратура Курганской области уличила бывшую сотрудницу городского управления Налоговой службы в обмане. Женщина не сообщила своему работодателю о службе в ведомстве. Об этом сообщается на официальном сайте областной прокуратуры.

«В нарушение Федерального закона при заключении трудового договора с работодателем женщина не сообщила ему сведения о последнем месте службы. Несоблюдение гражданином требований влечет прекращение трудового или гражданско-правового договора», — указано в сообщении.

Жительница города Кургана работала специалистом 1-разряда отдела работы с налогоплательщиками. Сообщается, что женщина была уволена по причинам, которые прокуратурой не указываются. По требованию надзорного ведомства договор между бывшей сотрудницей налоговой и ее новым работодателем был расторгнут.

Ранее URA.RU писало, что региональная прокуратура поймала курганскую ОПГ, которая помогала бизнесменам не платить налоги. Группа занималась махинациями с банковскими операциями. Первый заместитель прокурора области утвердил обвинение в отношении ее участников.

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Прокуратура Курганской области уличила бывшую сотрудницу городского управления Налоговой службы в обмане. Женщина не сообщила своему работодателю о службе в ведомстве. Об этом сообщается на официальном сайте областной прокуратуры. «В нарушение Федерального закона при заключении трудового договора с работодателем женщина не сообщила ему сведения о последнем месте службы. Несоблюдение гражданином требований влечет прекращение трудового или гражданско-правового договора», — указано в сообщении. Жительница города Кургана работала специалистом 1-разряда отдела работы с налогоплательщиками. Сообщается, что женщина была уволена по причинам, которые прокуратурой не указываются. По требованию надзорного ведомства договор между бывшей сотрудницей налоговой и ее новым работодателем был расторгнут. Ранее URA.RU писало, что региональная прокуратура поймала курганскую ОПГ, которая помогала бизнесменам не платить налоги. Группа занималась махинациями с банковскими операциями. Первый заместитель прокурора области утвердил обвинение в отношении ее участников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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