Пермяку вынесли приговор за убийство и расчленение подруги

Судья вынес приговор — 12 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми суд вынес обвинительный приговор мужчине, который весной убил свою знакомую, а тело затем расчленил и спрятал под полом. 12 лет он проведет в колонии особого режима, сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

«Приговором суда виновному назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — сообщается на сайте ведомства. Решение вынес Индустриальный районный суд Перми.

Ранее URA.RU рассказывало, что убийство произошло в ночь на 11 марта. Но узнали об этом только в мае, когда в квартире начали делать ремонт. Дело в том, что убийца после преступления расчленил и бросил тело в подпольное помещение, расположенное под коридором.