Пермяку вынесли приговор за убийство и расчленение подруги

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Судебное заседание по делу экс-главы Кетовского района Носкова Александра. Курган, судебное заседание, судья, суд, судебный процесс, вынесение приговора
Судья вынес приговор — 12 лет Фото:

В Перми суд вынес обвинительный приговор мужчине, который весной убил свою знакомую, а тело затем расчленил и спрятал под полом. 12 лет он проведет в колонии особого режима, сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

«Приговором суда виновному назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — сообщается на сайте ведомства. Решение вынес Индустриальный районный суд Перми.

Ранее URA.RU рассказывало, что убийство произошло в ночь на 11 марта. Но узнали об этом только в мае, когда в квартире начали делать ремонт. Дело в том, что убийца после преступления расчленил и бросил тело в подпольное помещение, расположенное под коридором.

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В Перми суд вынес обвинительный приговор мужчине, который весной убил свою знакомую, а тело затем расчленил и спрятал под полом. 12 лет он проведет в колонии особого режима, сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. «Приговором суда виновному назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — сообщается на сайте ведомства. Решение вынес Индустриальный районный суд Перми. Ранее URA.RU рассказывало, что убийство произошло в ночь на 11 марта. Но узнали об этом только в мае, когда в квартире начали делать ремонт. Дело в том, что убийца после преступления расчленил и бросил тело в подпольное помещение, расположенное под коридором.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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