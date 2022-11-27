27 ноября 2022
26 ноября 2022
25 ноября 2022

Прокуратура проверит мэрию в ХМАО после публикации URA.RU

Прокуратура проверит мэрию в ХМАО из-за проблем с переселением из аварийных домов
© Служба новостей «URA.RU»
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Проспект Машиностроителей, дом 19. Курган, аварийный дом, проспект машиностроителей, проспект машиностроителей 19, дом 19, проспект машиностроитлей
Прокуратура проверит мэрию и управляющую компанию Фото:
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Прокуратура Нижневартовска (ХМАО) проверит органы местного самоуправления после материала URA.RU: «В Нижневартовске жители аварийных домов остались зимовать без окон и батарей». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В рамках проверки будет дана оценка деятельности органов местного самоуправления по расселению жильцов из аварийного дома. Кроме того, проверят управляющую компанию в сфере обеспечения коммунальными услугами надлежащего качества», — уточнили в ведомстве.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске жители трех аварийных домов остались зимовать без окон и батарей. Собственники квартир отказались доплачивать за расселение сотни тысяч рублей и теперь судятся с мэрией.

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Прокуратура Нижневартовска (ХМАО) проверит органы местного самоуправления после материала URA.RU: «В Нижневартовске жители аварийных домов остались зимовать без окон и батарей». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В рамках проверки будет дана оценка деятельности органов местного самоуправления по расселению жильцов из аварийного дома. Кроме того, проверят управляющую компанию в сфере обеспечения коммунальными услугами надлежащего качества», — уточнили в ведомстве. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске жители трех аварийных домов остались зимовать без окон и батарей. Собственники квартир отказались доплачивать за расселение сотни тысяч рублей и теперь судятся с мэрией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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