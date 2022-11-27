Прокуратура проверит мэрию в ХМАО после публикации URA.RU

Прокуратура Нижневартовска (ХМАО) проверит органы местного самоуправления после материала URA.RU: «В Нижневартовске жители аварийных домов остались зимовать без окон и батарей». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В рамках проверки будет дана оценка деятельности органов местного самоуправления по расселению жильцов из аварийного дома. Кроме того, проверят управляющую компанию в сфере обеспечения коммунальными услугами надлежащего качества», — уточнили в ведомстве.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске жители трех аварийных домов остались зимовать без окон и батарей. Собственники квартир отказались доплачивать за расселение сотни тысяч рублей и теперь судятся с мэрией.
Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал https://t.me/HantyMoney