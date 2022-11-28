В Челябинске временно закрывают автобусный маршрут

В Челябинске с 1 декабря временно прекращает курсировать автобус №16 из-за отсутствия перевозчика. Об этом URA.RU сообщили в региональной службе перевозчика.
«С 1 декабря временно приостанавливаем обслуживание маршрута ЧМК — ЮУрГУ из-за отсутствия перевозчика. По итогам проведения трех аукционов (два для обслуживания автобусами среднего класса, один — большого класса) по выбору предприятия для обслуживания маршрута не было подано ни одной заявки. Принимаются все возможные для возобновления работы маршрута», — заявили в пресс-службе.
До возобновления движения 16 автобуса, перемещаться можно на маршрутах № 3, 10, 49, 58. Жители поселка Челябэнерго могут использовать маршрут №132 Красное поле — ЧМК.
Ранее сообщалось, что в Челябинске запускают новый автобусный маршрут. Автобус будет следовать по улицам: проспект Победы, Новоградский проспект, Новоградский тракт.
Все главные новости Челябинской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog