В Челябинске временно закрывают автобусный маршрут

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Последствие снегопада. Челябинск, автобус, площадь революции, остановка общественного транспорта, пешеходы, городской транспорт, автотранспорт
По итогам трех аукционов на обслуживание маршрута не подали ни одну заявку Фото:

В Челябинске с 1 декабря временно прекращает курсировать автобус №16 из-за отсутствия перевозчика. Об этом URA.RU сообщили в региональной службе перевозчика.

«С 1 декабря временно приостанавливаем обслуживание маршрута ЧМК — ЮУрГУ из-за отсутствия перевозчика. По итогам проведения трех аукционов (два для обслуживания автобусами среднего класса, один — большого класса) по выбору предприятия для обслуживания маршрута не было подано ни одной заявки. Принимаются все возможные для возобновления работы маршрута», — заявили в пресс-службе.

До возобновления движения 16 автобуса, перемещаться можно на маршрутах № 3, 10, 49, 58. Жители поселка Челябэнерго могут использовать маршрут №132 Красное поле — ЧМК.

Ранее сообщалось, что в Челябинске запускают новый автобусный маршрут. Автобус будет следовать по улицам: проспект Победы, Новоградский проспект, Новоградский тракт.

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В Челябинске с 1 декабря временно прекращает курсировать автобус №16 из-за отсутствия перевозчика. Об этом URA.RU сообщили в региональной службе перевозчика. «С 1 декабря временно приостанавливаем обслуживание маршрута ЧМК — ЮУрГУ из-за отсутствия перевозчика. По итогам проведения трех аукционов (два для обслуживания автобусами среднего класса, один — большого класса) по выбору предприятия для обслуживания маршрута не было подано ни одной заявки. Принимаются все возможные для возобновления работы маршрута», — заявили в пресс-службе. До возобновления движения 16 автобуса, перемещаться можно на маршрутах № 3, 10, 49, 58. Жители поселка Челябэнерго могут использовать маршрут №132 Красное поле — ЧМК. Ранее сообщалось, что в Челябинске запускают новый автобусный маршрут. Автобус будет следовать по улицам: проспект Победы, Новоградский проспект, Новоградский тракт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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