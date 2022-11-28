В Челябинске временно закрывают автобусный маршрут

По итогам трех аукционов на обслуживание маршрута не подали ни одну заявку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске с 1 декабря временно прекращает курсировать автобус №16 из-за отсутствия перевозчика. Об этом URA.RU сообщили в региональной службе перевозчика.

«С 1 декабря временно приостанавливаем обслуживание маршрута ЧМК — ЮУрГУ из-за отсутствия перевозчика. По итогам проведения трех аукционов (два для обслуживания автобусами среднего класса, один — большого класса) по выбору предприятия для обслуживания маршрута не было подано ни одной заявки. Принимаются все возможные для возобновления работы маршрута», — заявили в пресс-службе.

До возобновления движения 16 автобуса, перемещаться можно на маршрутах № 3, 10, 49, 58. Жители поселка Челябэнерго могут использовать маршрут №132 Красное поле — ЧМК.

Ранее сообщалось, что в Челябинске запускают новый автобусный маршрут. Автобус будет следовать по улицам: проспект Победы, Новоградский проспект, Новоградский тракт.