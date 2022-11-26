В Челябинске запускают новый автобусный маршрут

В Челябинске появится новый автобусный маршрут. Об этом сообщает региональный организатор движения общественного транспорта.
«С 1 декабря запускаем новый автобусный маршрут — автобус № 95 „Чичерина — Преображенское кладбище“. Он будет следовать по улицам: проспект Победы, Новоградский проспект, Новоградский тракт», — говорится в сообщении пресс-службы организатора движения общественного транспорта.
Автобус будет ходить каждые выходные. Рейсы от Чичерина — в 10:00, 12:00, 14:00, рейсы от Преображенского кладбища — в 11:30, 13:30, 15:30. Маршрут межмуниципальный, поэтому стоимость проезда будет выше, чем в городском общественном транспорте. За наличный расчет проезд будет стоить 38 рублей, за безналичный — 33 рубля, при оплате транспортной картой — также 33 рубля (пересадочный на 60 минут с одной пересадкой — 38 рублей).
Ранее в Челябинске изменилось движение по маршруту автобуса № 51 «Сосновка — Братьев Кашириных». Также изменил свой маршрут автобус № 27 «Фатеевка — Пригородный вокзал».
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