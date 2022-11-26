В Челябинске запускают новый автобусный маршрут

27 ноября 2022 в 07:40 Размер текста - 17 +

Тарифы по межмуниципальному маршруту будут выше, чем в городском общественном транспорте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске появится новый автобусный маршрут. Об этом сообщает региональный организатор движения общественного транспорта. «С 1 декабря запускаем новый автобусный маршрут — автобус № 95 „Чичерина — Преображенское кладбище“. Он будет следовать по улицам: проспект Победы, Новоградский проспект, Новоградский тракт», — говорится в сообщении пресс-службы организатора движения общественного транспорта. Автобус будет ходить каждые выходные. Рейсы от Чичерина — в 10:00, 12:00, 14:00, рейсы от Преображенского кладбища — в 11:30, 13:30, 15:30. Маршрут межмуниципальный, поэтому стоимость проезда будет выше, чем в городском общественном транспорте. За наличный расчет проезд будет стоить 38 рублей, за безналичный — 33 рубля, при оплате транспортной картой — также 33 рубля (пересадочный на 60 минут с одной пересадкой — 38 рублей). Ранее в Челябинске изменилось движение по маршруту автобуса № 51 «Сосновка — Братьев Кашириных». Также изменил свой маршрут автобус № 27 «Фатеевка — Пригородный вокзал».

В Челябинске появится новый автобусный маршрут. Об этом сообщает региональный организатор движения общественного транспорта. «С 1 декабря запускаем новый автобусный маршрут — автобус № 95 „Чичерина — Преображенское кладбище“. Он будет следовать по улицам: проспект Победы, Новоградский проспект, Новоградский тракт», — говорится в сообщении пресс-службы организатора движения общественного транспорта. Автобус будет ходить каждые выходные. Рейсы от Чичерина — в 10:00, 12:00, 14:00, рейсы от Преображенского кладбища — в 11:30, 13:30, 15:30. Маршрут межмуниципальный, поэтому стоимость проезда будет выше, чем в городском общественном транспорте. За наличный расчет проезд будет стоить 38 рублей, за безналичный — 33 рубля, при оплате транспортной картой — также 33 рубля (пересадочный на 60 минут с одной пересадкой — 38 рублей). Ранее в Челябинске изменилось движение по маршруту автобуса № 51 «Сосновка — Братьев Кашириных». Также изменил свой маршрут автобус № 27 «Фатеевка — Пригородный вокзал».