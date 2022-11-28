В Екатеринбурге горит квартира в девятиэтажке. Фото

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Пожар в 16-этажном доме на улице Таежной. Екатеринбург, дым, пожар, дом
Пожар произошел в девятиэтажном доме Фото:

В девятиэтажном доме на улице Чайковского в Екатеринбурге загорелась квартира, жителей эвакуируют. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«Много людей осталось в квартирах, они не могут выйти из-за дыма. Некоторых людей выносят спасатели», — сообщили свидетели происшествия telegram-каналу «Е1.RU».

Корреспондент URA.RU запросил подробности у городских пожарных, на момент публикации новости ответ не поступил.

Обновлено в 23:36: очевидцы сообщили URA.RU о двух погибших в пожаре и о шестидесяти погорельцах. Их размещают в гимназии № 120 на улице Степана Разина.

Ранее URA.RU сообщало о пожаре в поселке Тугулым Свердловской области, где неходячая пенсионерка оказалась заперта в доме. В пожаре сгорел дом, постройки и автомобиль.

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В девятиэтажном доме на улице Чайковского в Екатеринбурге загорелась квартира, жителей эвакуируют. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «Много людей осталось в квартирах, они не могут выйти из-за дыма. Некоторых людей выносят спасатели», — сообщили свидетели происшествия telegram-каналу «Е1.RU». Корреспондент URA.RU запросил подробности у городских пожарных, на момент публикации новости ответ не поступил. Обновлено в 23:36: очевидцы сообщили URA.RU о двух погибших в пожаре и о шестидесяти погорельцах. Их размещают в гимназии № 120 на улице Степана Разина. Ранее URA.RU сообщало о пожаре в поселке Тугулым Свердловской области, где неходячая пенсионерка оказалась заперта в доме. В пожаре сгорел дом, постройки и автомобиль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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