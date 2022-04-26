Структуру правительства ЯНАО ждет оптимизация

Власти Ямала оптимизируют еще одну подведомственную структуру. Как сообщили URA.RU в окружном правительстве, некоторые сотрудники дирекции капстроительства перейдут в производственно-техническое объединение управления делами правительства ЯНАО.
«Сотрудники дирекции капитального строительства и инвестиций ЯНАО, контролирующие содержание административных зданий, перейдут в производственно-техническое объединение управления делами правительства Ямало-Ненецкого автономного округа. Оптимизация связана с тем, что функционал этих сотрудников ближе к ПТУД, чем к дирекции», — сообщили агентству в ведомстве.
Сокращений в двух ведомствах из-за оптимизации не ожидаются. В дирекции капитального строительства останется 164 сотрудника, а в управлении, после перехода девяти сотрудников дирекции, установится штатная численность в количестве 933 сотрудников.
Ранее URA.RU сообщало, что власти Ямала оптимизируют государственные структуры. Так правительство округа ликвидировало «Объединение по экономическому развитию коренных малочисленных народов Севера». Работники учреждения перейдут в департамент по делам КМНС и продолжат свою работу там.
Власти Ямала оптимизируют еще одну подведомственную структуру. Как сообщили URA.RU в окружном правительстве, некоторые сотрудники дирекции капстроительства перейдут в производственно-техническое объединение управления делами правительства ЯНАО. «Сотрудники дирекции капитального строительства и инвестиций ЯНАО, контролирующие содержание административных зданий, перейдут в производственно-техническое объединение управления делами правительства Ямало-Ненецкого автономного округа. Оптимизация связана с тем, что функционал этих сотрудников ближе к ПТУД, чем к дирекции», — сообщили агентству в ведомстве. Сокращений в двух ведомствах из-за оптимизации не ожидаются. В дирекции капитального строительства останется 164 сотрудника, а в управлении, после перехода девяти сотрудников дирекции, установится штатная численность в количестве 933 сотрудников. Ранее URA.RU сообщало, что власти Ямала оптимизируют государственные структуры. Так правительство округа ликвидировало «Объединение по экономическому развитию коренных малочисленных народов Севера». Работники учреждения перейдут в департамент по делам КМНС и продолжат свою работу там.