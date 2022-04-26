Структуру правительства ЯНАО ждет оптимизация

27 апреля 2022 в 16:20 Размер текста - 17 +

Власти Ямала оптимизируют дирекцию капстроителства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти Ямала оптимизируют еще одну подведомственную структуру. Как сообщили URA.RU в окружном правительстве, некоторые сотрудники дирекции капстроительства перейдут в производственно-техническое объединение управления делами правительства ЯНАО. «Сотрудники дирекции капитального строительства и инвестиций ЯНАО, контролирующие содержание административных зданий, перейдут в производственно-техническое объединение управления делами правительства Ямало-Ненецкого автономного округа. Оптимизация связана с тем, что функционал этих сотрудников ближе к ПТУД, чем к дирекции», — сообщили агентству в ведомстве. Сокращений в двух ведомствах из-за оптимизации не ожидаются. В дирекции капитального строительства останется 164 сотрудника, а в управлении, после перехода девяти сотрудников дирекции, установится штатная численность в количестве 933 сотрудников. Ранее URA.RU сообщало, что власти Ямала оптимизируют государственные структуры. Так правительство округа ликвидировало «Объединение по экономическому развитию коренных малочисленных народов Севера». Работники учреждения перейдут в департамент по делам КМНС и продолжат свою работу там. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ямальский telegram-канал «Округ белых ночей» .

Власти Ямала оптимизируют еще одну подведомственную структуру. Как сообщили URA.RU в окружном правительстве, некоторые сотрудники дирекции капстроительства перейдут в производственно-техническое объединение управления делами правительства ЯНАО. «Сотрудники дирекции капитального строительства и инвестиций ЯНАО, контролирующие содержание административных зданий, перейдут в производственно-техническое объединение управления делами правительства Ямало-Ненецкого автономного округа. Оптимизация связана с тем, что функционал этих сотрудников ближе к ПТУД, чем к дирекции», — сообщили агентству в ведомстве. Сокращений в двух ведомствах из-за оптимизации не ожидаются. В дирекции капитального строительства останется 164 сотрудника, а в управлении, после перехода девяти сотрудников дирекции, установится штатная численность в количестве 933 сотрудников. Ранее URA.RU сообщало, что власти Ямала оптимизируют государственные структуры. Так правительство округа ликвидировало «Объединение по экономическому развитию коренных малочисленных народов Севера». Работники учреждения перейдут в департамент по делам КМНС и продолжат свою работу там.