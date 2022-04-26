26 апреля 2022

Структуру правительства ЯНАО ждет оптимизация

© Служба новостей «URA.RU»
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Политсовет партии
Власти Ямала оптимизируют дирекцию капстроителства Фото:

Власти Ямала оптимизируют еще одну подведомственную структуру. Как сообщили URA.RU в окружном правительстве, некоторые сотрудники дирекции капстроительства перейдут в производственно-техническое объединение управления делами правительства ЯНАО.

«Сотрудники дирекции капитального строительства и инвестиций ЯНАО, контролирующие содержание административных зданий, перейдут в производственно-техническое объединение управления делами правительства Ямало-Ненецкого автономного округа. Оптимизация связана с тем, что функционал этих сотрудников ближе к ПТУД, чем к дирекции», — сообщили агентству в ведомстве.

Сокращений в двух ведомствах из-за оптимизации не ожидаются. В дирекции капитального строительства останется 164 сотрудника, а в управлении, после перехода девяти сотрудников дирекции, установится штатная численность в количестве 933 сотрудников.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Ямала оптимизируют государственные структуры. Так правительство округа ликвидировало «Объединение по экономическому развитию коренных малочисленных народов Севера». Работники учреждения перейдут в департамент по делам КМНС и продолжат свою работу там.

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Власти Ямала оптимизируют еще одну подведомственную структуру. Как сообщили URA.RU в окружном правительстве, некоторые сотрудники дирекции капстроительства перейдут в производственно-техническое объединение управления делами правительства ЯНАО. «Сотрудники дирекции капитального строительства и инвестиций ЯНАО, контролирующие содержание административных зданий, перейдут в производственно-техническое объединение управления делами правительства Ямало-Ненецкого автономного округа. Оптимизация связана с тем, что функционал этих сотрудников ближе к ПТУД, чем к дирекции», — сообщили агентству в ведомстве. Сокращений в двух ведомствах из-за оптимизации не ожидаются. В дирекции капитального строительства останется 164 сотрудника, а в управлении, после перехода девяти сотрудников дирекции, установится штатная численность в количестве 933 сотрудников. Ранее URA.RU сообщало, что власти Ямала оптимизируют государственные структуры. Так правительство округа ликвидировало «Объединение по экономическому развитию коренных малочисленных народов Севера». Работники учреждения перейдут в департамент по делам КМНС и продолжат свою работу там.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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