Адвокаты РФ получили бронь от мобилизации

29 ноября 2022 в 01:36 Размер текста - 17 +

По словам Трунова, в России на 1 974 человека приходится один адвокат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Российским адвокатам дали право на получение брони в случае частичной мобилизации. Об этом рассказал президент общероссийской общественной организации «Союз адвокатов России» Игорь Трунов. «Я получил ответ на наш запрос из минобороны о том, что адвокаты вошли в перечень профессий граждан, пребывающих в запасе и подлежащих бронированию. В министерстве нам уточнили, что адвокаты содержатся в ряде видов экономической деятельности. Сейчас мы прорабатываем механизм реализации бронирования адвокатов, рекомендации по организации этой работы, которая должна вестись заблаговременно», — рассказал Трунов агентству ТАСС. Он также уточнил, что основная часть адвокатов в России — это мужчины в возрасте до 55 лет и, по сравнению с другими государствами, их количество по стране невелико. «Численность таких специалистов крайне мала — 78 тысяч, один адвокат почти на 2 тысячи человек. Посылать его на передовую — это все равно что забивать микроскопом гвозди», — озвучил Трунов. Ранее российский союз адвокатов просил правительство РФ предоставить право на бронь от мобилизации тем, кто имеет адвокатский статус. По словам членов союза, в случаях мобилизации адвокатов социально незащищенные слои населения могут остаться без квалифицированной юрпомощи. Указ о частичной мобилизации в связи со спецоперацией на Украине подписал президент Владимир Путин 21 сентября 2022 г. Спустя чуть больше месяца, 28 октября, министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о ее завершении. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российским адвокатам дали право на получение брони в случае частичной мобилизации. Об этом рассказал президент общероссийской общественной организации «Союз адвокатов России» Игорь Трунов. «Я получил ответ на наш запрос из минобороны о том, что адвокаты вошли в перечень профессий граждан, пребывающих в запасе и подлежащих бронированию. В министерстве нам уточнили, что адвокаты содержатся в ряде видов экономической деятельности. Сейчас мы прорабатываем механизм реализации бронирования адвокатов, рекомендации по организации этой работы, которая должна вестись заблаговременно», — рассказал Трунов агентству ТАСС. Он также уточнил, что основная часть адвокатов в России — это мужчины в возрасте до 55 лет и, по сравнению с другими государствами, их количество по стране невелико. «Численность таких специалистов крайне мала — 78 тысяч, один адвокат почти на 2 тысячи человек. Посылать его на передовую — это все равно что забивать микроскопом гвозди», — озвучил Трунов. Ранее российский союз адвокатов просил правительство РФ предоставить право на бронь от мобилизации тем, кто имеет адвокатский статус. По словам членов союза, в случаях мобилизации адвокатов социально незащищенные слои населения могут остаться без квалифицированной юрпомощи. Указ о частичной мобилизации в связи со спецоперацией на Украине подписал президент Владимир Путин 21 сентября 2022 г. Спустя чуть больше месяца, 28 октября, министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о ее завершении.