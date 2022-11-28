Тюменская постановка выиграла большинство номинаций во всероссийской премии

Мюзикл «Семейка Аддамс» от Тюменского драматического театра победил в четырех номинациях премии «Музыкальное сердце театра — 2022». Об этом сообщается на сайте организации. Это наибольшее число выигранных позиций наряду с командой из Москвы, представившей спектакль «Кабаре Терезин», у которых такое же количество лауреатов.
«Победители в номинациях: лучшая сценография — Мария Утробина. Лучшее пластическое решение — Анатолий Войнов и Ирина Кашуба. Лучшая исполнительница роли второго плана — Жанна Сырникова. Лучший исполнитель главной роли — Александр Кудрин», — указаны участники тюменского мюзикла в списках лауреатов.
Также четыре награды получили и представители постановки «Кабаре Терезин» из Москвы. Далее идет мюзикл «РОК» от музыкального театра Кузбасса им. А. Боброва (Кемерово). Его участники одержали победу в трех номинациях. Всего в этом году в шорт-лист попали 12 спектаклей.
Ранее URA.RU сообщало, что спектакль «Семейка Аддамс» выиграл приз ежегодного фестиваля «Золотая маска». По словам источника агентства, стараниям творческого коллектива поспособствовали организационные и кадровые реформы, которыми занялась директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.
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