Тюменская постановка выиграла большинство номинаций во всероссийской премии

Тюменский мюзикл «Семейка Аддамс» выиграл четыре номинации в премии «Музыкальное сердце театра»

Постановка Тюменского драматического театра ранее взяла «Золотую маску» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Мюзикл «Семейка Аддамс» от Тюменского драматического театра победил в четырех номинациях премии «Музыкальное сердце театра — 2022». Об этом сообщается на сайте организации. Это наибольшее число выигранных позиций наряду с командой из Москвы, представившей спектакль «Кабаре Терезин», у которых такое же количество лауреатов.

«Победители в номинациях: лучшая сценография — Мария Утробина. Лучшее пластическое решение — Анатолий Войнов и Ирина Кашуба. Лучшая исполнительница роли второго плана — Жанна Сырникова. Лучший исполнитель главной роли — Александр Кудрин», — указаны участники тюменского мюзикла в списках лауреатов.

Также четыре награды получили и представители постановки «Кабаре Терезин» из Москвы. Далее идет мюзикл «РОК» от музыкального театра Кузбасса им. А. Боброва (Кемерово). Его участники одержали победу в трех номинациях. Всего в этом году в шорт-лист попали 12 спектаклей.

Ранее URA.RU сообщало, что спектакль «Семейка Аддамс» выиграл приз ежегодного фестиваля «Золотая маска». По словам источника агентства, стараниям творческого коллектива поспособствовали организационные и кадровые реформы, которыми занялась директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.