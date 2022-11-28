28 ноября 2022
27 ноября 2022

Тюменская постановка выиграла большинство номинаций во всероссийской премии

Тюменский мюзикл «Семейка Аддамс» выиграл четыре номинации в премии «Музыкальное сердце театра»
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, тюменский драматический театр, тбдт, театр тюмени
Постановка Тюменского драматического театра ранее взяла «Золотую маску» Фото:

Мюзикл «Семейка Аддамс» от Тюменского драматического театра победил в четырех номинациях премии «Музыкальное сердце театра — 2022». Об этом сообщается на сайте организации. Это наибольшее число выигранных позиций наряду с командой из Москвы, представившей спектакль «Кабаре Терезин», у которых такое же количество лауреатов.

«Победители в номинациях: лучшая сценография — Мария Утробина. Лучшее пластическое решение — Анатолий Войнов и Ирина Кашуба. Лучшая исполнительница роли второго плана — Жанна Сырникова. Лучший исполнитель главной роли — Александр Кудрин», — указаны участники тюменского мюзикла в списках лауреатов.

Также четыре награды получили и представители постановки «Кабаре Терезин» из Москвы. Далее идет мюзикл «РОК» от музыкального театра Кузбасса им. А. Боброва (Кемерово). Его участники одержали победу в трех номинациях. Всего в этом году в шорт-лист попали 12 спектаклей.

Ранее URA.RU сообщало, что спектакль «Семейка Аддамс» выиграл приз ежегодного фестиваля «Золотая маска». По словам источника агентства, стараниям творческого коллектива поспособствовали организационные и кадровые реформы, которыми занялась директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

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Мюзикл «Семейка Аддамс» от Тюменского драматического театра победил в четырех номинациях премии «Музыкальное сердце театра — 2022». Об этом сообщается на сайте организации. Это наибольшее число выигранных позиций наряду с командой из Москвы, представившей спектакль «Кабаре Терезин», у которых такое же количество лауреатов. «Победители в номинациях: лучшая сценография — Мария Утробина. Лучшее пластическое решение — Анатолий Войнов и Ирина Кашуба. Лучшая исполнительница роли второго плана — Жанна Сырникова. Лучший исполнитель главной роли — Александр Кудрин», — указаны участники тюменского мюзикла в списках лауреатов. Также четыре награды получили и представители постановки «Кабаре Терезин» из Москвы. Далее идет мюзикл «РОК» от музыкального театра Кузбасса им. А. Боброва (Кемерово). Его участники одержали победу в трех номинациях. Всего в этом году в шорт-лист попали 12 спектаклей. Ранее URA.RU сообщало, что спектакль «Семейка Аддамс» выиграл приз ежегодного фестиваля «Золотая маска». По словам источника агентства, стараниям творческого коллектива поспособствовали организационные и кадровые реформы, которыми занялась директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.
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© Служба новостей «URA.RU»
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