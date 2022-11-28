«Коммерсант»: ГИБДД осталась без патрульных машин из-за санкций

МВД России не смогло приобрести для ГИБДД новые патрульные машины из-за введенных недружественными странами антироссийских санкций. Об этом сообщается в отчете дирекции федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
«Возникшие в условиях внешнего санкционного давления риски, связанные с введением санкционных мер и временным отказом поставщиков от поставок и участия в конкурентных процедурах, обусловили невозможность закупки в 2022 году патрульных автомобилей для подразделений Госавтоинспекции», — цитирует документ «Коммерсант». В отчете также сообщается, что по решению вице-премьера страны Марата Хуснуллина подготовлен запрос на внесение изменений в проект. Выделенные на транспорт средства планируется перераспределить.
Машины для ГИБДД приобретались в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В 2022 году в ведомстве планировали закупить 2,8 тысячи автомобилей на сумму 4,5 миллиарда рублей.
Европейские страны, США и ряд других государств ввели санкции против России после начала спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить стабильную работу автомобильных заводов в России.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews
МВД России не смогло приобрести для ГИБДД новые патрульные машины из-за введенных недружественными странами антироссийских санкций. Об этом сообщается в отчете дирекции федерального проекта «Безопасность дорожного движения». «Возникшие в условиях внешнего санкционного давления риски, связанные с введением санкционных мер и временным отказом поставщиков от поставок и участия в конкурентных процедурах, обусловили невозможность закупки в 2022 году патрульных автомобилей для подразделений Госавтоинспекции», — цитирует документ «Коммерсант». В отчете также сообщается, что по решению вице-премьера страны Марата Хуснуллина подготовлен запрос на внесение изменений в проект. Выделенные на транспорт средства планируется перераспределить. Машины для ГИБДД приобретались в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В 2022 году в ведомстве планировали закупить 2,8 тысячи автомобилей на сумму 4,5 миллиарда рублей. Европейские страны, США и ряд других государств ввели санкции против России после начала спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить стабильную работу автомобильных заводов в России.