28 ноября 2022

«Коммерсант»: ГИБДД осталась без патрульных машин из-за санкций

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ГИБДД. Тюмень, машина дпс, гибдд, дпс
В 2022 году МВД России планировало закупить 2,8 машин для ГИБДД Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

МВД России не смогло приобрести для ГИБДД новые патрульные машины из-за введенных недружественными странами антироссийских санкций. Об этом сообщается в отчете дирекции федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

«Возникшие в условиях внешнего санкционного давления риски, связанные с введением санкционных мер и временным отказом поставщиков от поставок и участия в конкурентных процедурах, обусловили невозможность закупки в 2022 году патрульных автомобилей для подразделений Госавтоинспекции», — цитирует документ «Коммерсант». В отчете также сообщается, что по решению вице-премьера страны Марата Хуснуллина подготовлен запрос на внесение изменений в проект. Выделенные на транспорт средства планируется перераспределить.

Машины для ГИБДД приобретались в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В 2022 году в ведомстве планировали закупить 2,8 тысячи автомобилей на сумму 4,5 миллиарда рублей.

Европейские страны, США и ряд других государств ввели санкции против России после начала спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить стабильную работу автомобильных заводов в России.

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МВД России не смогло приобрести для ГИБДД новые патрульные машины из-за введенных недружественными странами антироссийских санкций. Об этом сообщается в отчете дирекции федерального проекта «Безопасность дорожного движения». «Возникшие в условиях внешнего санкционного давления риски, связанные с введением санкционных мер и временным отказом поставщиков от поставок и участия в конкурентных процедурах, обусловили невозможность закупки в 2022 году патрульных автомобилей для подразделений Госавтоинспекции», — цитирует документ «Коммерсант». В отчете также сообщается, что по решению вице-премьера страны Марата Хуснуллина подготовлен запрос на внесение изменений в проект. Выделенные на транспорт средства планируется перераспределить. Машины для ГИБДД приобретались в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В 2022 году в ведомстве планировали закупить 2,8 тысячи автомобилей на сумму 4,5 миллиарда рублей. Европейские страны, США и ряд других государств ввели санкции против России после начала спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить стабильную работу автомобильных заводов в России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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