Занятия в школах Челябинска отменили из-за морозов

Морозы отступят к 1 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Занятия для учащихся 1-4 классов в Челябинске во вторник отменили из-за морозов. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города (ЕДДС).

«29 ноября 2022 года в связи с низкой температурой окружающего воздуха комитетом по делам образования принято решение об отмене занятий в школах Челябинска. Занятия отменяются для учащихся с 1 по 4 классы первой и второй смены», — сообщили в ЕДДС.

Ранее синоптики прогнозировали, что в ночь на 29 сентября температура в Челябинской области понизится до -26 градусов, а в низинах до -31 градуса. Ночью 30 ноября будет до -28 градусов. Со среды потеплеет до -11, начнутся снегопады.