28 ноября 2022

Занятия в школах Челябинска отменили из-за морозов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад, мороз, зима. Челябинск, снег, снегопад, зима, карусель, мороз
Морозы отступят к 1 декабря Фото:

Занятия для учащихся 1-4 классов в Челябинске во вторник отменили из-за морозов. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города (ЕДДС).

«29 ноября 2022 года в связи с низкой температурой окружающего воздуха комитетом по делам образования принято решение об отмене занятий в школах Челябинска. Занятия отменяются для учащихся с 1 по 4 классы первой и второй смены», — сообщили в ЕДДС.

Ранее синоптики прогнозировали, что в ночь на 29 сентября температура в Челябинской области понизится до -26 градусов, а в низинах до -31 градуса. Ночью 30 ноября будет до -28 градусов. Со среды потеплеет до -11, начнутся снегопады.

Все главные новости Челябинской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog

Занятия для учащихся 1-4 классов в Челябинске во вторник отменили из-за морозов. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города (ЕДДС). «29 ноября 2022 года в связи с низкой температурой окружающего воздуха комитетом по делам образования принято решение об отмене занятий в школах Челябинска. Занятия отменяются для учащихся с 1 по 4 классы первой и второй смены», — сообщили в ЕДДС. Ранее синоптики прогнозировали, что в ночь на 29 сентября температура в Челябинской области понизится до -26 градусов, а в низинах до -31 градуса. Ночью 30 ноября будет до -28 градусов. Со среды потеплеет до -11, начнутся снегопады.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...